Impacto Vitor Roque: las claves de su eclosión

Vitor Roque ha acallado a los críticos y ha apaciguado los ánimos entre los apocalípticos más exaltados del barcelonismo que le auguraban un futuro negro, porque había pasado en blanco en sus primeros cuatro partidos con la camiseta 19 del Barça. Ni unos, ni otros le concedieron un mínimo margen de adaptación a un '9' de 18 años, que en los tres últimos meses en Brasil solo había disputado tres partidos oficiales a causa de una lesión en los ligamentos del tobillo derecho.

Sin aún haber sido titular con el Barça, el '9' brasileño ha demostrado todo su valor con dos tantos en cuatro días contra Osasuna en Montjuïc (1-0) y el sábado en Mendizorroza (1-3). Dos dianas que han ayudado al Barcelona a sumar seis de seis puntos posibles, después del tsunami que produjo el anuncio de la dimisión diferida de Xavi Hernández.

'Tigrinho', encerrado en su mundo y sin que le afecte lo más mínimo lo que se diga o publique sobre él, sabía que su momento llegaría. Entrena y juega pensando únicamente en el equipo y en cómo puede ayudarlo. Siente que sus dos goles, en las que ha exhibido una parte de la paleta de recursos en la finalización, han reafirmado que siempre ha estado en el camino cierto.

Únicamente necesitaba tiempo, ritmo (los entrenamientos han ayudado en ello) y confianza para hacer aquello en el que es un especialista y para lo que le ha fichado el Barça: marcar goles. Y, aunque continúa jugando a ratos, ha podido entender cómo funciona el fútbol español y, lo más importante, ha ido conociendo mejor a sus compañeros en un proceso recíproco.

Vitor Roque celebrando su primer gol con la camiseta del Barça / AP

En un mes como jugador del Barça ha marcado las diferencias en un ambiente muy conturbado por los KO en la Supercopa y en la Copa del Rey, con sendas goleadas incluidas; la pérdida virtual de la Liga, con la incomprensible derrota contra el Villarreal 3-5); y el adiós futuro anunciado por el propio Xavi.

De hecho, el brasileño, como han hecho otros jóvenes a lo largo de la temporada, ha cogido el toro por los cuernos, ha ayudado a oxigenar al equipo, a ganar tiempo y a aparcar la crisis. Y esto explicita una de sus grandes aptitudes: la fortaleza mental.

'Tigrinho', que tiene muchísimo carácter, es un ganador nato, un futbolista precoz pero maduro, que se ha curtido en una de las competiciones más duras del planeta como es la Copa Libertadores. Con 17 años no solo fue el 'rookie' de la competición, sino que ayudó al Ath. Paranaense con sus goles y asistencias a ser finalista en la edición de 2022.

Ni se inmutó con su suplencia en San Mamés

Cuando Xavi colocó a Marc Guiu en detrimento de Vitor Roque en San Mamés, algunos quisieron visualizar en la decisión del técnico egarense un ninguneo a la incorporación del brasileño. Aquel día, el partido estaba para 'Tigrinho' porque el Barça, que gozaba de muchos espacios, necesitaba imperiosamente buscar un gol para clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey.

Su suplencia no le afectó lo más mínimo, aunque la decisión del técnico egarense no sentó nada bien a su entorno. Y fue el propio Vitor Roque quién se encargó de cerrar el debate cuando, al día siguiente, en su cuenta de Instagram publicó una foto en el entrenamiento regenerativo ejercitándose al lado del Marc Guiu. No fue un brindis al sol. El mensaje era diáfano y el barcelonismo se lo agradeció.

Quién está cerca del ariete brasileño relata que 'Tigrinho' vive instalado en la permanente felicidad que le provoca sentirse un privilegiado que, con 18 años, ha cruzado el charco para formar parte de la primera plantilla del Barça.

Casado desde finales del año y viviendo rodeado de su núcleo familiar (su esposa, sus padres y su hermana), tiene una fe de hierro en sus propias posibilidades. Toda su vida gira en torno al balón y a poder triunfar en el Barça.

Destaca lo bien que lo ha recibido el vestuario, lo que está facilitando su proceso de adaptación. No pone un 'pero' a nada, está encantando con sus compañeros y con Xavi y todo el cuerpo técnico. Ni la injusta y vergonzosa expulsión del sábado le hace cambiar su estado de ánimo.

Vitor Roque, dos goles en los dos últimos partidos / @FCBarcelona_cat

Dos goles que dan la razón a Deco

El diagnóstico de los males del Barça durante los últimos meses de 2023, apuntaban a la falta de pólvora y poder de finalización. El club ya buscaba la fórmula para anticipar la llegada de Vitor Roque en enero, pensando en ayudar ahora, pero, sobre todo, en adelantar ya el proceso de adaptación con el objetivo que iniciara temporada 2024/25 como un tiro. El infortunio de la lesión de Gavi ofreció el margen salarial para inscribir al ariete brasileño.

Xavi siempre aplaudió su llegada, aunque quién dice que habla por boca suya hubiera indicado lo contrario los últimos días. Sin embargo, el gran valedor de su fichaje ha sido y sigue siendo Deco, que optó por su incorporación en detrimento de Endrick, que llegará en verano en el Real Madrid en una operación que habrá costado 72 millones de euros.

El director deportivo blaugrana, que tiene el mismo temple en los despachos como futbolista, es muy consciente de que su compatriota está solo aterrizando y que no se le puede exigir como si fuera una 'vaca sagrada'. Tiene una fe ciega en este delantero, que en Brasil ven con potencial para presentar su candidatura para ser el '9' de la Seleçao en el próximo Mundial.