El Barça dice... ¡Basta ya!

El FC Barcelona, desde la primera jornada de LaLiga 2023-24, está con la mosca detrás de la oreja. Las decisiones arbitrales, las que se toman en el momento cumbre del partido, siempre le salen cruz. Mientras, a otros equipos, y en especial al Real Madrid, le son favorables. Las campañas televisivas del equipo blanco contra el colectivo arbitral, acusándolo de persecución a Vinicius y Bellingham, entre otros jugadores, obtienen réditos.

En el Barça, desde su presidente, Joan Laporta, hasta su entrenador, Xavi Hernández, han alzado la voz para pedir justicia y que se midan a todos los equipos por el mismo rasero. Tanto uno como otro criticaron la presión de la televisión del Real Madrid a los árbitros.

"Lo que hace Real Madrid TV es una vergüenza. Si tienen decencia, no entiendo cómo pueden hacerlo", dijo Laporta el pasado viernes en RAC1. El presidente azulgrana puso como ejemplo lo sucedido en el Real Madrid-Almería (3-2) del 21 de enero: "Fue vergonzoso. Lo vio todo el mundo. Sin embargo, ellos dicen que los árbitros ayudan al Barça".

Competición alterada

Xavi Hernández, en la rueda de prensa agregó que "ya he dicho que no me gusta que se condicione a los árbitros, pero [Real Madrid TV] lo siguen haciendo cada semana. Me sorprende una barbaridad que permitamos esta situación, porque altera la competición por completo".

Lo cierto es que al Barça le han dejado de pitar penaltis claros contra el Getafe, Real Madrid y Rayo Vallecano, le anularon un gol contra el Granada y ayer le expulsaron a Vitor Roque en un momento clave del partido, aunque jugar en inferioridad numérica no tuvo, finalmente, consecuencias en el marcador. El Barça, como avanzó Xavi en Vitoria, recurrirá la segunda amarilla al brasileño.

El Barça, históricamente, siempre ha tenido más 'mala suerte' que 'buena suerte' con los árbitros. Ahí quedan, por ejemplo, los penaltis que se inventaron Guruceta en 1970 (a favor del Real Madrid) y Brito Arceo en 1989 (a favor del Sevilla) o los goles que los árbitros no vieron en el Benito Villamarín (2017 -el balón entró 57 centímetros) ni en Metalla (también en 2017).

Las decisiones arbitrales que no han favorecido al Barça esta temporada le han costado dos puntos contra el Getafe, Mallorca, Granada y Rayo Vallecano y, posiblemente tres, contra el Real Madrid. Siempre y cuando, claro, los penaltis los hubieran sancionado y, posteriormente, transformado los jugadores barcelonistas.

Estas son las decisiones que más han indignado al barcelonismo en esta Liga:

Jornada 1: Getafe-FC Barcelona 0-0

Penalti no sancionado a Araujo en tiempo agregado. Pese a la infracción cometida sobre el zaguero uruguayo, Soto Grado, después de acudir al VAR, sancionó 'mano' previa de Gavi. El árbitro del Real Madrid-Almería, en la jornada 21, validaría un gol de Vinicius con el brazo...

Jornada 7: Mallorca-FC Barcelona 2-2

Muñiz Ruiz vio penalti, y lo pitó, de Copete sobre Lamine Yamal en el minuto 65, con 2-1 para el equipo balear. El jugador local tocó el pie izquierdo del azulgrana dentro del área. Hubo contacto. El VAR avisó al árbitro para que revisara la jugada en el monitor y, finalmente, el balón quedó en poder del Mallorca. Al final, un gol de Fermín, dio un punto al equipo barcelonista.

Jornada 9: Granada-FC Barcelona 2-2

Gol anulado a Joao Félix en tiempo agregado por fuera de juego de Ferran. Otra vez Soto Grado, en una decisión más que polémica, dejó al Barça sin la victoria por interpretar que Ferran tenía el brazo más adelantado cuando asistió al jugador portugués. Otros dos puntos en el limbo...

Jornada 11: FC Barcelona-Real Madrid 1-2

En el minuto 44, con 1-0 para el equipo azulgrana, Alberola Rojas no vio el claro penalti que Tchouaméni cometió sobre Araujo a la salida de un saque de esquina. El jugador del Real Madrid agarró al charrúa por los hombros cuando iba a rematar. El VAR se quedó mudo. El Barça hubiera podido irse al descanso 2-0.

Jornada 14: Rayo Vallecano-FC Barcelona 1-1

Munuera Montero no estuvo muy acertado. Hubo fuera de juego previo al gol del equipo madrileño y pasó por alto dos penaltis en el área local. Uno sobre Lewandowski (con 1-0) de Lejeune (lo agarró por el cuello y lo derribó con el balón en juego en otra parte) y el más escandaloso, sobre Raphinha en el 90+4. El brasileño, cuando iba a rematar, recibió una patada de Espino. ¡Sigan, sigan! Desde el VAR, Jaime Latre, le dijo a Munuera Montero: "No le impacta de lleno, está todo bien".

Jornada 23: Alavés-FC Barcelona 1-3

Martínez Munuera expulsó a Vitor Roque por doble amarilla en el minuto 72, con 1-3 en el marcador. La primera cartulina (minuto 67) fue merecida por golpear con el brazo a Tenaglia, pero la segunda, inmerecida. El árbitro interpretó que golpeó a Rafa Marín cuando iba en carrera para pelear el balón. De hecho, Xavi avanzó ayer que el Barça recurriría la segunda tarjeta amarilla.