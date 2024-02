Xavi: "No voy a hablar nunca más de los árbitros"

Pese a la alegría por la victoria en Mendizorroza, la injusta expulsión de Vitor Roque le hizo tomar a Xavi Hernández una determinación que anunció en la rueda de prensa post-partido. "No voy a hablar nunca más de los árbitros, lo prometo", aseguró el técnico del FC Barcelona.

"Solo pido que nos dejen competir"

Xavi lo tiene claro: "Estamos pagando el caso Negreira". Ya en la previa, el egarense habló de competición adulterada y tras el partido, incidió en ello, aunque según sus propias palabras, lo hizo por última vez. "No hace falta que lo diga yo, ya lo veis vosotros. Solo pido que nos dejen competir, ya no voy a hablar más de los árbitros, estamos pagando lo del 'caso Negreira' y ya no voy a hablar nunca más".

Donde no quiso entrar Xavi fue a contestar a Carlo Ancelotti, que en rueda de prensa había dicho que no bajaba a su nivel de críticas arbitrales. "Tengo muy buena relacion con Ancelotti, igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero esto no va con él. Todo el respeto, solo faltaria". comentó sobre el técnico madridista.

Y dejó claro que recurrirán la segunda cartulina amarilla a Vitor Roque. "El partido ha sido espectacular, pero la realidad ya la estamos viendo. Luego me matáis, pero otro error, otra vez", sentenció Xavi sobre la polémica acción.

"Me voy muy contento"

Pese a la indignación arbitral, Xavi Hernández se fue de Mendizorroza "muy contento" por el trabajo de su equipo "en un partido muy complicado".

Aseguró en rueda de prensa que fue "una reacción de grupo sensacional" y antes, a las cámaras de DAZN, había dicho que era "la reacción que estaba esperando tras mi decisión" de dejar el Barça el 30 de junio.