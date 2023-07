Gündogan revela su posición favorita

Aunque se adaptará a lo que le pida Xavi, el centrocampista alemán ha reconocido en una entrevista a los medios del club que siente más cómodo "en un rol más ofensivo" "En los últimos dos años he jugado acercándome al área rival, creando juego, marcando goles... que es increíblemente divertido", ha valorado

“Estoy listo para jugar donde sea”. Ilkay Gündogan ha dejado muy claro en una entrevista a los medios del FC Barcelona que se adaptará a lo que Xavi Hernández le pida. El futbolista alemán, sin embargo, también ha explicado el papel en el que se siente más cómodo. Su versatilidad le ha permitido probar todas las demarcaciones del centro del campo y, con conocimiento de causa, cree que el rol “más ofensivo” es “increíblemente divertido”.

“Es raro porque, incluso en el pasado, de vez en cuando he cambiado de posición. Concretamente, en los últimos dos años he jugado en un rol más ofensivo, acercándome más al área rival, creando juego, marcando goles... que es increíblemente divertido. Recuerdo, en concreto, una temporada que jugué como volante, como número '6', solo, solo yo. En los últimos quince, dieciséis, diecisiete partidos en la misma posición y lo disfruté, me encantó”, ha declarado.

“Fue un tiempo increíble en una posición totalmente distinta. O sea que creo que es una cuestión de interpretación. Estoy cómodo jugando más ofensivamente, pero creo que es más una cuestión de lo que haces fuera de tu posición y de donde sea que el entrenador te necesite. Estoy listo para jugar donde sea. Porque creo que he demostrado también en el pasado que puedo jugar defensiva y ofensivamente”, ha finalizado.