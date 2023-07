Gündogan: "Estoy aquí para ganar la Liga, la Copa y la Champions"

El alemán se muestra ambicioso en una entrevista con SPORT. Tras ganar el triplete con el City, quiere más Cree que la plantilla azulgrana tiene mucha calidad y que pueden aspirar a todo ya esta temporada

SPORT ha podido estar en Los Ángeles con Ilkay Gündogan. El centrocampista alemán es el gran refuerzo del Barça para esta temporada. Tras ganar la Liga, el equipo de Xavi Hernández quiere dar un paso importante en la Champions. Gündogan acepta el reto. Les ofrecemos un avance de la entrevista que verá la luz mañana.

¿Por qué cambia el campeón de la Champions por el Barça?

Primero de todo porque es el Barça. No se puede decir que no al Barça. Desde que soy pequeño he soñado con jugar en este equipo y defender este escudo. Y es un gran honor estar aquí. Además, vi el potencial de la plantilla, lo que se está creando desde la última temporada, lo que el entrenador empezó y veo que solo puede ir a mejor, mejor y mejor. Estoy muy motivado y he venido aquí para demostrarme a mí mismo que aún valgo pese a tener 32 años, es una nueva liga y el reto no va a ser fácil, pero me gustan los retos difíciles. Me hacen una mejor versión de mi mismo. Así que estoy preparado para retarme y dar todo en esta nueva etapa.

¿Cuáles son sus objetivos personales aquí en el Barça?

Estoy aquí para ganar, para ganar la Liga, la Copa y la Champions League. Tuve una gran temporada con el City, pero quiero seguir ganando una y otra vez. Así que vine para disfrutar del fútbol de aquí, pero también a ganar. Sobretodo a ganar.

¿Ve al Barça con posibilidades de ganar este mismo año ya la Champions?

Sí, sí lo creo, la calidad está aquí, pero no solo se necesita calidad, se necesita mentalidad, consistencia y a veces un poco de suerte en los momentos adecuados. Y creo que debemos tener la responsabilidad de ir lejos e intentar jugar lo mejor que podamos. No solo en Champions, también en Liga para poder ganarla otra vez.