Todas las frases de la entrevista a Gerard Piqué

Gerard Piqué habló para el 'Món a RAC1', donde valoró aspectos de la actualidad del Barça y también de su vida personal El ex jugador pidió "paciencia" con Xavi Hernández y reconoció que "echo de menos el vestuario y la competición"

Gerard Piqué hizo un profundo repaso a la actualidad en una entrevista al 'Món a RAC1' con Jordi Basté. El ex jugador del FC Barcelona dio su apoyo a Xavi Hernández y habló también de sus proyectos o su vida personal.

Piqué nunca deja indiferente con sus reflexiones y ofreció su particular punto de vista sobre la actualidad.

SOBRE EL BARÇA

“En todos los proyectos se tiene que tener paciencia. Y mientras haya soluciones, hay que tener paciencia. Xavi es de la casa, hace muchos años que está, ha mamado la manera de jugar, y ahora mismo no hay nadie mejor para dar una vuelta a esto y volver a jugar bien. Creo que es el indicado.”

“En el Barça solo ganar no vale; se tiene que jugar bien. Es nuestra manera de ver el fútbol y nuestra cultura, y tiene que continuar siendo así, pero esto hace que haya una presión extra sobre el entrenador y sobre los jugadores.”

“No he hablado con Xavi desde que lo dejé. Solo el día de la celebración de Liga, que me comentó si quería ir y le dije que no. Con Laporta sí que he hablado más y muy bien”.

Xavi y Piqué, durante un partido | EFE

“Que haya gente joven y veterana al equipo es muy bueno, pero quizás hay jugadores que necesitan foguearse algo más, porque hace dos días que jugaban en el filial, y es muy complicado rendir al máximo cuando eres tan joven.”

Sobre el caso Negreira: “Es acojonante que puedan decir que ganamos por los árbitros. Fuimos infinitamente superiores, ganábamos de paliza, y se está tergiversando la historia.”

“Echo mucho de menos la competición y el vestuario. Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo.”

“No descarto la idea de ser presidente del Barça, pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente.”

SOBRE EL REAL MADRID

“Ellos han ganado 13 o 14 Champions, pero cuando nosotros ganamos, es recordado por siempre jamás. La última Champions que ellos ganaron fue un milagro, porque no fueron superiores a ninguna eliminatoria ni a la final, y no será recordada nunca.”

SOBRE EL GIRONA

“Se los está poniendo una cara de Leicester brutal. Es apasionante como juegan, como se asocian y van al ataque... Creo que están haciendo un proyecto único, digno de admirar, y espero que los vaya muy bien.”

SOBRE EL ANDORRA

“Acabaremos llegando a un acuerdo. Las cosas cambian, y acabaremos encontrando una solución, porque no tenía sentido ni marchar de Andorra ni cambiar el nombre del club. Ahora ya no nos lo planteamos.”

SOBRE LA KINGS LEAGUE

“El 25 de noviembre, a la final de la Kingdom Cup, vendrán artistas de todo tipos, y tenemos una sorpresa muy potente que anunciaremos la semana que viene. Será espectacular.”

Piqué con el trofeo de la Kings League | EFE

“Nuestra idea es la expansión, porque vemos que el mundo que estamos creando tiene mucho de potencial a escala global.”

“La hostia [la caída de Piqué en México] fue queriendo, porque se hiciera viral.”

SOBRE EL CASO RUBIALES

“Es muy complejo. Podríamos estar dos horas hablando del tema. La gente se pone muy pasional y se lo toma mucho a pecho.”

SOBRE LA RUPTURA CON SHAKIRA

“Si yo hubiera dado importancia a todo el que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo, de todo esto, es no dar importancia a nada (...) Gran parte del que la gente ha leído no es verdad. Pero que crean el que quieran. Al final, mi vida lo he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que ha pasado. Y no quiero que salga, porque es privado y es mío.”