Piqué: "Hay que tener paciencia con Xavi"

El ex jugador del FC Barcelona no tiene dudas de que Xavi Hernández es "el indicado" para conducir al equipo "No creo que haya nadie mejor que él para darle la vuelta a la situación", dijo sobre el entrenador del Barça

Gerard Piqué ha sido protagonista en el progama 'El Món a Rac1' de Jordi Basté. El ex jugador ha abordado todo tipo de cuestiones y, en las referidadas a la actualidad del Barça, fue rotundo en mostrar su confianza hacia el técnico, Xavi Hernández, cuestionado después de la derrota ante el Shakhtar Donetsk.

"¿Paciencia con Xavi? Siempre hay que tenerla. Hay que intentar leer bien qué pasa. Solo cuando no ves soluciones, tienes que renunciar al entrenador. Xavi conoce la casa, lleva muchísimos años y ha mamado la manera de jugar", respondió Piqué.

El ex compañero de Xavi Hernández en el Barça añadió que "no creo que haya uno mejor que él para darle la situación. Creo que es el indicado. No he hablado con él desde que me retiré. Bueno, sí, hablé el día de la celebración de Liga, que me comentó que si quería venir a la celebración. Pero no se ha dado, con Laporta sí hemos hablado y muy bien".

Del equipo destacó el papel de jos jóvenes: "Con Lamine sí había compartido algún entrenamiento, los otros dos (Fermín y Guiu) han sido una sorpresa. No tienen que tener la responsabilidad. No podemos pensar que Fermín nos haga ganar la Champions en estos dos primeros año".

Ser presidente del FC Barcelona

Sobre sus opciones de ser presidente del FC Barcelona en un futuro explicó que "es muy complejo: si pones en la balanza lo que ganas y lo que pierdes, siempre pierdes. Pero por lo que ha hecho el club por mí, si tuviera que ayudar, lo haría. No lo descarto pero no lo tengo en la cabeza".

Piqué entiende que la presidencia del Barça conlleva un trabajo "muy sacrificado, lo pones todo por el bien del club sin beneficio económico ni de ningún tipo. Si sale mal, es algo que nadie quiere vivir. Es durillo. Solo me lo plantearía por el vínculo, porque siento que le debo mucho".