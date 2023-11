Cinco medidas de choque para que reaccione el Barça

Xavi Hernández tiene alternativas en la plantilla para que el FC Barcelona muestre una reacción El técnico blaugrana deberá dar un golpe de timón para seguir aspirando a todos los títulos

El propio Xavi Hernández admitió al finalizar el Shakthar-Barça de la Champions (1-0) que su equipo había dado "un clarísimo paso atrás", que "se encuentra en un bache", que están "haciendo las cosas mal" y que la derrota era "merecida". Duras declaraciones de un técnico que busca y necesita la reacción inmediata de su equipo para llegar al próximo parón con un triunfo frente al Alavés el próximo domingo 12 que rebaje la tensión y permita reordenar las ideas en el inminente parón de selecciones.

Hay cinco medidas a las que puede recurrir Xavi de manera inmediata para forzar esta terapia de choque necesaria para que el equipo recupere el buen nivel de juego, que es imprescindible para regresar a los triunfos de manera regular.

Repetir la apuesta de los tres centrales

El entrenador blaugrana apostó por alinear tres centrales (Koundé, Araujo e Iñigo Martínez) en el dificil desplazamiento a Anoeta. Es cierto que el Barça logró un triunfo agónico, con el gol de Araujo en el tiempo de descuento, y que Ter Stegen fue uno de los jugadores más destacados del equipo.

Iñigo Martínez, en el partido entre la Real Sociedad y el FC Barcelona | Javi Ferrándiz

Pero la defensa mantuvo el tipo y blindó bien el área. Araujo fue el elegido para escorarse más a la derecha, si bien apoyó en el medio y despejó muchos balones de cabeza. Hoy por hoy, aputan como los elegidos para los partidos grandes.

Apostar por un único lateral ofensivo

Si Xavi apostara por jugar con un único carrilero ofensivo, para completar a los tres centrales las opciones serían o bien mantener a Alejandro Balde en la izquierda, o bien cambiar a Joao Cancelo para ocupar esta demarcación. De hecho, el internacional portugués ya ha jugado en el Manchester City y el Bayern de Múnich en esta posición.

Cancelo y Gavi atienden las instrucciones de Xavi en el Shakhtar-FC Barcelona | Valentí Enrich

El equipo estaría más equilibrado y ha quedado comprobado que Cancelo no se adapta a la posición de extremo diestro. Marcos Alonso pierde fuelle ya que sus últimas actuaciones, falto de ritmo, no han estado a la altura.

Christensen, opción al pivote

El equipo ha quedado muy desprotegido con la baja de Frenkie de Jong. Su vuelta aún es una incógnita y Oriol Romeu no atraviesa por su mejor momento. Gündogan no tiene físico suficiente para actuar en esta demarcación y Gavi, quién sí respondió bien en el clásico, es un futbolista que más avanzado es determinante.

Christensen en una acción contra Finlandia | AFP

Por tanto, queda una última opción como es avanzar a Andreas Christensen. El propio jugador danés se ofreció a jugar en esta posición, como ha hecho con su selección, y tiene buen pie y condiciones físicas para adaptarse como pivote.

La conexión Pedri-Gavi

El juego creativo del FC Barcelona pasa por tener a un Pedri al cien por cien. El tinerfeño ya ha entrado en los partidos ante la Real Sociedad y Shakhtar y su papel pronto volverá a ser primordial. Pedri aporta luz al fútbol blaugrana y forma una conexión muy interesante con Gavi.

Pedri, de vuelta | JAVI FERRÁNDIZ

Pedri es clase pura y Gavi es un complemento ideal con su intensidad, además de gran calidad para la elaboración del juego. A ellos se puede unir Fermín en cualquier momento. El centro del campo debe volver a funcionar con la reaparición del canario.

Alternativas para el gol

Robert Lewandowski debe ser el 'killer' del Barça, aunque tiene la pólvora mojada. No solo no marca, sino que apenas participa en el juego. Xavi dispone de jugadores que también ven puerta como Ferran Torres o Joao Félix, que pueden pisar más el área y estar cerca del polaco para que no se encuentre tan solo en el área.

Lamine Yamal es otro futbolista que en la categorías inferiores ha demostrado su capacidad goleadora. Por su parte, Raphinha debe dar un paso adelante y acreditar que es un futbolista top y puede aportar más que su habitual lucha y entrega.