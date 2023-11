Girona mira a Leicester

Ambos clubes tienen muchas similitudes, pero también profundas diferencias

Recordemos al mítico equipo inglés que ganó la Premier League 2015-2016, analizándolo detenidamente. Ambos clubes tienen similitudes, pero también profundas diferencias. Los ingleses eran un club tan humilde futbolísticamente como construido con futbolistas a precio de saldo que podían parecer retales o parches. Poco tardaron, gracias al liderazgo de un entrenador sensato, Claudio Ranieri, en transformarse en un grupo cohesionado que creyó en el milagro y cuyo once titular recuerdan todos los aficionados del club.

El equipo inglés estuvo a punto de descender el año anterior, por tanto parecía inverosimil que pudiera conseguir ganar la siguiente Liga. Cabe destacar que las apuestas al inicio de la Premier daban una entre cinco mil posibilidades de que ganara el título ese año. Si analizamos sus jugadores, sobresalen únicamente cuatro grandes nombres. Kasper Schmeichel, el hijo del mítico portero del Manchester United, que se convirtió en un seguro para la portería de los ‘foxes’. N’Golo Kanté, el único gran fichaje del equipo, un meteorito en el centro del campo que fue un valladar inexpugnable. Riyad Mahrez, que llegó por medio millón del Le Havre, para convertirse en una estrella esa temporada. En el City ha demostrado el resto. Finalmente, un hombre de la casa, Jamie Vardy, el único que se ha quedado, que se convirtió en pichichi del equipo. El resto, un grupo que creyó en la gesta y actuó coralmente por encima de su capacidad individual.

¿Pueden soñar en Girona en hacer un Leicester? Elementos a favor, según mi criterio, una plantilla más profunda y con más capacidad que la del equipo ‘blue’. Quizás no hay un Schmeichel o un Mahrez pero, en general, el nivel medio del talento del Girona refleja más calidad en la gran mayoría de sus jugadores. También dispone de una profundidad de banquillo muy superior a la que tenían los británicos, con más futbolistas para doblar posiciones con garantías. Míchel aún no es Ranieri, pero puede serlo en el futuro. Un entrenador con un sistema de juego con el que es planteable ganar la Liga española. Competir no solo con Barça o Madrid, sino con la Real Sociedad, el Atlético y el Athletic, requiere jugar a ganar, no a empatar. El Leicester empató 13 partidos, con ese bagaje es imposible pensar en alzar el título. En el deporte las dinámicas son muy importantes para pensar que lo imposible es posible. En esa zona está instalado el Girona, pero llegarán momentos de duda con algún bache, en ese preciso instante es donde se determinará si este equipo aspira al título.

Seguramente, tiene enfrente a dos equipos con grandes dudas que perderán más puntos de lo habitual. Un Real basado en un único jugador que resuelve lo que no hace el equipo y un Barça que tras reforzarse principalmente desde la cantera no acaba de encontrar ni el sistema. En esa situación Girona puede ser Leicester.