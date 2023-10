Fermín López: "Cuesta mantener los pies en el suelo"

El jugador revelación de la temporada en el Barça atiende a SPORT en La Masia, residencia que le acogió siendo un niño Fermín López repasa sus inicios en El Campillo y explica en primera persona todo lo vivido hasta convencer a Xavi

El camino hacia el primer equipo del Barça lo recorre de forma distinta cada futbolista que llega a su destino. Ni uno solo de ellos lo tiene fácil, pero algunos más que otros. El caso de Fermín López es el de un niño tozudo, enamorado del balón incluso más que del fútbol, buen estudiante, envenenado de barcelonismo gracias a su tío Juan, al que llaman 'Miri', diminutivo de Maradona, que también jugaba muy bien al fútbol y es hermano de su madre.

Es la historia de un hijo cuyo padre le permitió disfrutar sobre el césped a cambio de seguir educándose con los estudios. Fermín López es el futbolista revelación esta temporada en el Barça, club en el que siempre soñó jugar, y tiene claro que esto acaba de empezar. Sincero, con un relato ordenado y una conversación agradable, el de El Campillo (Huelva) repasa para SPORT el camino recorrido hasta defender el escudo con el que ha compartido su trayectoria vital.

¿Nacido en El Campillo?

No, en Minas de Riotinto, donde está el hospital, que está a unos cinco kilómetros.

Bueno, eso es circunstancial. Lo pregunto de otra manera. ¿De El Campillo?

Sí, viví allí hasta los trece años.

¿Qué recuerdas de aquella época?

Bueno, mi vida era la de un chico normal. Iba por la mañana al cole, con mis amigos, mis compañeros de toda la vida. Y después, por la tarde, hacía clases particulares me acuerdo, de 3 a 5 o así. Mis padres me pusieron con una amiga de mi madre… Y después fútbol, ya sabes, fútbol, solo fútbol, el campo de fútbol, las pistas del colegio, la plaza… Mi vida era el colegio, fútbol, colegio y fútbol.

¿Eras buen estudiante?

Sí.

¿Y por qué hacías clases particulares?

Porque mi padre siempre era un poco exigente en eso y me metía ahí para sacar más nota, pero sí que es verdad que era buen estudiante y soy aplicado.

Ese mismo carácter exigente con los estudios, ¿también lo has notado en el fútbol?

Mi padres tampoco no se metían mucho en el fútbol. La verdad es que nunca he tenido esa presión. Me la ponía yo mismo, era muy exigente conmigo mismo. En el fútbol siempre he sido un poco perfeccionista. Bueno, en su justa medida porque si no te puede jugar una mala pasada.

Fermín es la gran revelación de la temporada en el Barça | VALENTÍ ENRICH

¿En qué sentido eres perfeccionista?

Porque me gusta que me salga todo bien. Me gusta que me salga como yo creo que me tiene que salir o como yo espero que me salga...

¿Estás satisfecho ahora?

Sí, bueno, ahora sí se ve la recompensa, pero es verdad que un tiempo atrás no lo hubiera imaginado por todo lo que he pasado y por cómo eran las cosas antes.

¿Qué recuerdas de tu infancia en El Campillo? ¿Qué se te ha quedado guardado de cuando jugabas a fútbol en el pueblo?

En que no pensaba en nada. Yo jugaba ahí, fluía, disfrutaba con mis amigos y no sé, no pensaba en nada. No tenía ninguna presión, ni nada externo que me despistara. Solo fútbol y ya está.

"Cuando era un niño jugaba, no pensaba en nada, fluía y disfrutaba" Fermín López

Después viene un año en el Recreativo y cuatro en el Betis. ¿Cambia la cosa?

¿En qué sentido?

En el de la presión.

No, no, la verdad es que era pequeño, era benjamín y alevín y no, no me cambió nada. Era lo mismo. Yo seguía ahí, a mis cosas, mi fútbol y me fue bastante bien allí también.

En el Betis coincidiste con Gavi.

Sí, sí. No estábamos en el mismo equipo porque él es un año menor que yo, pero sí es verdad que nos veíamos por ahí por los vestuarios.

Llega el Barça

Gavi se fue al Barça antes que tú. ¿Recuerdas la primera vez que te dijeron que el Barça te quería?

Pues… Recuerdo que fue mi padre, una vez en el coche… Me iba como tanteando, ¿no? A veces me día: “Oye Fer, y si viene el Barça o el Madrid, ¿qué hacemos?”. En esa época ya había interés por mí y claro, me preguntaban mi opinión, si me quería ir… Hasta que un día me dijo que el Barça me quería y que qué hacíamos.

Fermín López habló con SPORT en los jardines de La Masia | IVAN SANANTONIO | BLANCA SANCHEZ

¿Qué respondiste?

Yo dije “papá, papá, nos vamos, nos vamos”. No me lo pensé. Sí que es verdad que después, cuando iba pasando el tiempo y se acercaba la hora de irme, pues lo pasaba mal porque era muy pequeño y no quería separarme de mis padres, de mis amigos… Pero lo que he vivido aquí, entrar en La Masia, aunque fuera muy pequeño, no lo cambio por nada.

¿Qué te hizo dar el paso?

Es que, desde que tengo conciencia soy culé. Mi ídolo era Messi y Iniesta y siempre iba con la camiseta del Barça. Y cuando se me presentó eso, pues la primera respuesta fue sí.

¿Visitaste La Masia antes de empezar a vivir en ella?

Sí, vine creo que por mayo o junio, vine una vez con mis padres y estuve por aquí por la Ciutat Esportiva, con Roura y Altimira, que entonces eran los jefes. Estuve viendo La Masia y me explicaron cómo iba todo.

Fermín López posa para SPORT en La Masia | JAVI FERRÁNDIZ

¿Y una vez aquí?

Bueno, el primer año, sobre todo, sí que seguía disfrutando del fútbol. Era ya un poco diferente porque era fútbol 11 y sí es verdad que era pequeño y me costaba un poco más, pero el primer año lo disfruté mucho. Pero ya los siguientes años, como cadete… Sí que me costó un poco más porque, no por presión, sino porque yo no iba bien… Mi crecimiento era muy tardío y sí que es verdad que, en ese momento, era difícil confiar en mí y ponerme a jugar, pero bueno, fue una etapa que aprendí y ya pasó.

¿Aquello te hizo más fuerte?

Mucho. Me costó, me costó porque en juveniles ya era mayor y me siguió costando controlar esa frustración, peo bueno, ya cuando me fui al Linares hice un poco de cambio de aires y me sirvió para controlar esa frustración y soy más fuerte ahora que antes.

No debió ser fácil.

Sí, sobre todo de pequeño. Era un chico muy, muy sensible, siempre muy transparente. Se me nota todo en la cara, en la mirada... Y sí es verdad que no estaba, que no disfrutaba. A mí siempre me gustaba entrenar y había veces que se acababa el entreno y es que no disfrutaba. Entrenaba porque tenía que venir aquí y ya está.

"Era un chico muy, muy sensible, siempre muy transparente. Se me nota todo en la cara, en la mirada..." Fermín López

El Barça es una trituradora en el fútbol base, pero tuvo mucha paciencia contigo.

Siempre he sentido ese apoyo, de Roura, de Altimira… Me decían que tuviera paciencia, que el físico me iba a llegar, que aprendiera, que mejorara y que algún día estoy iba a cambiar y que las fuerzas se iban a igualar. Y que ahí sería cuando todo lo aprendido saldría, todo lo que había mejorado.

“El fútbol se juega con los pies y se piensa con la cabeza”.

Sí, pero eres el Barça y en esas categorías inferiores también quieres ganar. Y yo lloraba porque esa parte un poco se deja de lado, pero bueno, ya pasó.

¿Cuándo diste el estirón?

Un poco empecé en la cuarentena. Ahí crecí creo que fueron ocho o diez centímetros de golpe, sí. De juvenil de segundo o tercer año. Y en Linares también, ahí ya crecí hasta ser como soy ahora.

Fermín López posa para SPORT en La Masia | JAVI FERRÁNDIZ

Te fuiste al Linares cedido. ¿Por qué?

Fue una decisión muy difícil porque yo siempre quería estar aquí y ver que te tienes que ir, aunque fuese cedido… Pero bueno, me comunicaron que no iba a tener muchos minutos en el filial y que lo mejor es que me fuera cedido y busque la mejor solución, que fue el Linares. Y la verdad es que me fue muy bien allí.

Disfrutaste.

Mucho. Siempre lo digo, ahí en el Linares me ayudaron a dar ese salto. Tanto la afición, como el ‘staff’ que había: Alberto, Enrique, Juanjo, los compañeros de equipo, que había gente como Lolo, Rodri, Hugo… Y me ayudaron mucho. Mucho.

Un paso atrás para dar dos adelante.

Bueno, un poco sí. Al final no todo el mundo daría ese paso quizás e iría con esa predisposición que fui al Linares, pero así soy yo y gracias a Dios las cosas fueron bien.

Fermín López, en una entrevista con SPORT | IVAN SANANTONIO | BLANCA SANCHEZ

Del Linares al Barça.

Me acuerdo que llegué aquí en verano, venía la pretemporada y se reunieron los coordinadores conmigo. Me dijeron que iba a estar la primera semana con Xavi y que ya decidirían si iba a la gira o volvía con el Barça Atlètic. Y en los entrenos sí que es verdad que me iba encontrando bien. Intentaba hacerlo lo mejor posible, Xavi se fijó en mí y me quiso llevar a la gira.

¿Cómo te lo ganaste?

Bueno, no sé, al final intenté hacer lo que yo llevo haciendo siempre, mi juego, mi forma de entender el juego… Y eso me ayudó a que me diera la oportunidad.

¿Impresiona jugar al lado de De Jong, Lewandowski, Gündogan… y ser tú mismo?

La verdad es que al principio era cómo… Buah, llegas al vestuario con gente que son los mejores del mundo y al principio me costaba, pero cuando estaba en el campo no me fijaba en eso, estaba concentrado en el fútbol y no me impresionaba mucho, no me distraía.

¿Y cuando te dicen que vas a la gira?

¡Ya ves! Llamé corriendo a mis padres para decírselo porque no me lo esperaba. Otros compañeros ya lo sabían de antes, pero me vino de sorpresa. Cuando me lo dijeron me hizo muy feliz.

"En el campo no me fijo en quién tengo al lado, estoy concentrado en el fútbol y no me impresiono por los nombres" Fermín López

Y llega el clásico.

Empecé el partido en el banquillo y la verdad es que no me esperaba salir porque era un clásico y ahí no hay amistosos, hay que ir a ganarlo con todo. Pero de repente Óscar nos mandan a calentar a mí y a Raphinha. Ahí ya me puse un poco alerta. Calentamos muy poco, seis minutos, y ya nos dijeron para entrar. Xavi me ayudó a estar más tranquilo…

¿Qué te dijo?

Que tuviera personalidad, que probara, el último pase… Al final me salió bien.

Un poco más que bien.

Sí, me acuerdo que recupera Sergi Roberto, me la dio, conducí y no vi ni pase ni nada. Vi portería y le pegué, le pegué muy fuerte y me fue bien direccionado y Courtois no pudo pararla.

Cuándo te ves jugando en Montjuïc, el año que viene quizás en el Camp Nou… ¿La sensación es de que todo ha pasado rápido?

Lo parece, pero es verdad que ha sido un proceso duro, lento… Pero bueno, al final llegó la oportunidad. Siempre lo digo con mi padre, miramos para atrás y la verdad que hace un año no imaginábamos estar viviendo lo que estoy viviendo y ahora ya no queda otra que seguir trabajando e ir a por más.

Fermín López posa para SPORT en La Masia | JAVI FERRÁNDIZ

¿Es fácil mantener los pies en el suelo?

Hombre, fácil no es porque, al final, tienes muchos factores externos que te pueden influenciar a que no tengas esa disciplina o esos pies en el suelo, como se dice. Pero yo creo que desde mi padre, mi familia, nunca han sido de esa manera y yo creo que nunca, nunca me pasará eso, si no ya está mi padre ahí para meterme caña.

¿Cómo te gustaría verte de aquí a unos años?

Hombre, pues a mí me gustaría estar en el primer equipo, seguir aquí. Cuantos más años sean, pues mejor. Ojalá pueda estar aquí siempre, pero bueno, eso nunca se sabe. Es el mejor club del mundo y cada año vienen los mejores. Nunca se sabe.

¿Qué tiene un futbolista de La Masia que no tengan los de fuera?

Bueno, yo diría el ADN este del Barça que se dice mucho. Al final los entrenadores nos enseñan o nos ayudan para llegar al primer equipo, nos enseñan cómo entrenan en el primer equipo, el modelo de juego, a perfilarse con el balón… Y al final yo creo que eso no se tiene en todos lados, no se tiene en ningún sitio.