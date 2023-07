Fermín López: "Créetelo porque la has liado"

El padre de Fermín López explica a SPORT las sensaciones del futbolista tras su exhibición en el clásico "Cuando la enchufó, todos los vecinos y los chiquillos salieron a la calle a saltar de alegría", describe

Fermín López fue el hombre del clásico entre Barça y Real Madrid en Dallas. Salió en el minuto 65 y a los 85 fulminó a Courtois con un zurdazo desde fuera del área que provocó la explosión de júbilo de los culés del AT&T Stadium de Arlington, pero también de sus propios compañeros y del cuerpo técnico, que ha apostado por él para la gira y lo seguirá haciendo durante la temporada.

A más de 8.000 kilómetros de distancia, en El Campillo (Huelva), sus padres Fermín y Lola y su hermano pequeño, Juan Antonio, se reunieron en su domicilio junto a otros familiares cercanos para ver el primer clásico del "rubio", como así llama cariñosamente su progenitor al futbolista de 20 años. "Cuando vi que salía en la segunda parte, que ahí estaba mi rubio... 'Namás' eso ya me daba emoción y luego va y la enchufó", recuerda el momento del gol.

Acto seguido, "los vecinos y los chiquillos saltaron a la calle de alegría", describe Fermín, que no se planteó acompañar a su hijo a la gira: "Si lo hubiera sabido, estoy allí desde el primer día, pero bueno iremos al Gamper seguro". Para toda la familia es la culminación de un sueño que arrancó en el equipo del pueblo y continuó en el Recreativo antes de firmar por el Betis, último club previo a que llegara el Barça: "Le gusta mucho el fútbol de siempre, tiene amor propio y es muy competitivo". Estas palabras recuerdan a otro futbolista con el que tiene una gran relación: Gavi.

Fermín López, en un entrenamiento del FC Barcelona | FCB

El de Los Palacios se marchó un año antes al Barça, también procedente del Betis: "Estuvieron juntos en el Betis y a Fermín también lo querían, pero pensamos que era muy pequeño aún. Me dijeron que el tren del Barça pasa solo una vez, pero tuve suerte porque pasó dos". Desde entonces, siempre que en el Barça no tenían obligaciones entre entrenamientos y torneos, regresaban juntos a Andalucía, ya fuera por Navidades o Semana Santa.

Hablando por teléfono toda la noche

"No puede dormir, los nervios no le dejan", explica su padre, que tampoco ha dormido mucho, a las 9 de la mañana del domingo. En Dallas son las 2 de la madrugada, pero las emociones están a flor de piel. "Me ha tenido despierto casi toda la madrugada. Hemos estado recordando cosas. Muchas. No te voy a engañar: incluso un poco emocionado sí estaba". No es para menos: "Todo el staff lo ha felicitado y es que esto lo habrá soñado tantas veces... Bueno, ha soñado partidos y goles, pero un partido así de esta categoría y lo hacer lo que ha hecho... Está en una nube. Me dice que no se lo cree: 'no me lo creo, no me lo creo'. Pues créetelo porque la has liado".

Fermín López, más allá de los recuerdos imborrables de un día que no olvidará jamás, se lleva, de momento, también las dos camisetas con las que ha jugado sus primeros minutos con la primera plantilla del Barça. Tiene ya guardada la blanca con la que se midió al Arsenal y, por supuesto, la que vistió cuando perforó la portería del Real Madrid. Ser culé, debutar en un clásico y hacerlo con un golazo es algo que solo pasa una vez en la vida. Eso sí, "Fermín lo tiene claro: esto acaba de empezar".