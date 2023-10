Así está la enfermería del Barça antes del clásico

Xavi está pendiente de poder recuperar a alguno de los lesionados ante el Real Madrid Frenkie de Jong, Lewandowski y Raphinha apuran sus opciones de llegar al duelo ante el eterno rival

El Barça juega este miércoles por la tarde ante el Shakhtar Donetsk en Montjuïc, pero en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la actividad no cesa. Los lesionados, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha y Lewandowski, han acudido por la mañana para seguir trabajando en sus respectivas recuperaciones.

El equipo les necesita y, poco a poco, deben ir regresando a la actividad normal junto al resto de sus compañeros. De momento, todos ellos siguen sin contar con el alta médica, aunque cada caso es diferente y, a 72 horas del Clásico, toca esperar...

Frenkie de Jong

Al holandés lo lesionó Bamba en el Barça-Celta el 23 de septiembre, hace poco más de un mes. El diagnóstico fue "lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho", según apuntaba el comunicado médico del FC Barcelona. Se trata de una lesión poco frecuente, provocada por un traumatismo muy fortuito. El tiempo de baja suele ir sobre el mes y medio, por lo que es prácticamente imposible que Frenkie pueda estar ante el Real Madrid. Sigue realizando trabajo específico en la Ciutat Esportiva.

Jules Koundé

Gavi, de forma fortuita, cayó encima suyo con tal mala suerte que le provocó "un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda". Fue el pasado 8 de octubre durante el Granada-Barça y el tiempo de baja estimado para una lesión de estas características es de un mes, por lo que el central francés no podrá estar en la visita del Real Madrid a Montjuïc. Evoluciona según lo previsto, pero no llegará a tiempo. De todas formas, es la posición que, seguramente, mejor tiene cubierta Xavi.

Koundé se retira lesionado en el partido ante el Granada | Javi Ferrándiz

Pedri

Es el futbolista que lleva más tiempo lesionado. El de Tegueste tuvo que retirarse del entrenamiento el pasado 24 de agosto a causa de "una lesión en el recto anterior del muslo derecho" y, debido a sus precedentes con este tipo de problemas musculares, se está yendo con pies de plomo en su recuperación. Nadie quiere correr ningún tipo de riesgo. Xavi lo expresó así en la previa del Barça-Shakhtar: "No ha habido ningún retroceso, no queremos que recaiga". Además, aunque pudiera llegar a tiempo, cosa que está descartada, lo haría sin ritmo de competición, algo poco recomendable para un partido tan exigente.

Pedri y Araujo en un entrenamiento | FCB

Raphinha

El brasileño sufrió una lesión muscular en el Barça-Sevilla el viernes 29 de septiembre. El parte médico hablaba de una lesión "en el bíceps femoral del muslo derecho" y se especuló con un mes de baja, por lo que llega justísimo al encuentro ante el Real Madrid. De hecho, no parece probable que pueda estar tras un mes parado y debido al tipo de lesión, delicada por la zona y por el tipo de juego de Raphinha. En ese sentido, y pese a que Xavi es "optimista" en poder recuperar a algún jugador, arriesgar no es una opción.

Raphinha, en el momento de su lesión contra el Sevilla | Javi Ferrándiz

Lewandowski

Es, seguramente, de todos los jugadores lesionados, el que más opciones tiene de entrar, aunque eso no es garantía de nada y no será hasta ultimísima hora cuando se tome la decisión definitiva. Al polaco lo lesionó el futbolista del Oporto, David Carmo, con una entrada salvaje que no mereció ni falta por parte del colegiado. Lleva en el dique seco desde el 4 de octubre y evoluciona bien, aunque será el viernes cuando las sensaciones dicten sentencia. Entre ellas, los galenos y el jugador.

Sergi Roberto

El capitán se lesionó durante el entrenamiento conjunto con el Barça Atlètic el pasado miércoles 18 de octubre. El Barça emitió un comunicado en el que aseguraba que sufre "una lesión en el sóleo de la pierna derecha" y que estaría entre dos y tres semanas de baja, por lo que es también baja confirmada para el encuentro ante el Real Madrid.

Joao Félix

El portugués dio el susto ante el Shakhtar Donetsk. Se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 75 por culpa de un golpe sufrido en una acción con un adversario. En principio, su presencia en el clásico no corre peligro, pero veremos cómo evoluciona en las próximas horas.