Los elogios de diez entrenadores que definen a Busquets

El de Badia del Vallès ha sido ensalzado hasta la saciedad por todos los técnicos que le han dirigido Desde Guardiola hasta Xavi, pasando por Cruyff, Tito, Del Bosque, Luis Enrique, Lopetegui, Valverde, Setién y Koeman

Pocos casos se recuerdan en el fútbol moderno como el de Sergio Busquets: de jugar en Tercera División a ser indiscutible en el mejor equipo del mundo en solo unos meses. Para todos ellos, un auténtico privilegio poder entrenar a un futbolista de sus condiciones. Incluso alguno ha llegado a reconocer que si pudiese reencarnarse nuevamente como futbolista, lo haría en la piel y botas del de Badia del Vallès. Palabras mayores para un jugador excelso.

Debutó con el primer equipo del Barça en 2008 de la mano de Guardiola, tras lograr con el técnico de Santpedor el ascenso del filial blaugrana a Segunda División B y rápidamente se adueñó de la posición de pivote para marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Pep le dio la oportunidad y Sergio la amarró fuerte para no desaprovecharla. Un visionario como Cruyff ya anticipó el enorme potencial que atesoraba en sus piernas y cabeza el día de su debut -la declaración que se adjunta más adelante fue publicada dos días después del estreno de Busi con el primer equipo en un Barça 1-1 Racing de Santander-.

Tras Guardiola llegaron Tito Vilanova, Gerardo 'Tata' Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman y Xavi Hernández en el FC Barcelona; además de Johan Cruyff en la selección catalana y Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Robert Moreno y Luis Enrique en dos etapas en la selección española.

Sergio Busquets junto a Pep Guardiola, Vicente del Bosque, Tito Vilanova, Luis Enrique y Xavi Hernández | SPORT / EFE / FCB

Acostumbrado a estar ninguneado y olvidado en prácticamente todas las galas con distinciones individuales, el éxito de Busquets va más allá de las alfombras rojas y de las estatuillas que cogen polvo en una estantería de casa. Los innumerables elogios de todos sus técnicos y compañeros de vestuario es el mejor de los reconocimientos a una carrera que ha marcado una época y pone fin a la etapa más gloriosa de la historia del Barça.

A continuación, repasamos algunos de los elogios que han expresado diez de los entrenadores que ha tenido Sergio Busquets a lo largo de su trayectoria futbolística:

Johan Cruyff

“A los que ya tenías del primer equipo --más Pedro y Víctor Vázquez-- ya le puedes sumar a Sergi Busquets. Técnicamente superior a Touré y Keita. Posicionalmente, apariencia de veterano. Con y sin balón. Con balón hizo fácil lo difícil: dar salida a uno/dos toques. Sin balón, otra lección: la de estar en el sitio justo para interceptar y recuperar corriendo lo justo. Y eso siendo joven e inexperto. Los mismos pecados que su técnico”.

Pep Guardiola

"Es muy inteligente, lo entiende todo. No es fácil jugar en el mejor equipo del mundo. Si sobrevives tantos años en el Barcelona es que eres muy fuerte, porque si no te quitan el puesto. Yo fui un afortunado de poder entrenarle. Se lo ha ganado todo él. Le dimos la oportunidad, pero se lo ha ganado él, soy de la opinión de Del Bosque; si me reencarnara me gustaría parecerme a él. Es el mejor mediocentro del mundo, tácticamente, el jugador que más nos equilibra. Me gusta su humildad, su silencio y la tranquilidad con la que lleva no ser tan protagonista como sus compañeros".

Tito Vilanova

"A pesar de tener esa capacidad innata como hablamos, hay muchos jugadores que se quedan fuera ya que al final es una cuestión de las personas que votan. Unos lo creerán injusto, otros no y al final lo importante es que se sienta valorado por nosotros. Tiene una gran capacidad para comprender el juego tanto a nivel ofensivo como defensivo. Yo ya he dicho que para mí en su posición es el mejor jugador".

Vicente del Bosque

"Si yo fuera jugador me gustaría parecerme a Busquets. Lo hace todo, está continuamente en disposición ayudar al equipo, es generoso, se vacía defensivamente, y es de los primeros que empieza a jugar al fútbol. Y cuando él está bien, el fútbol se hace más fluido".

Luis Enrique

“No veo en el panorama mundial un pivote mejor que Busi para jugar a lo que nosotros queremos jugar. ¿Qué destacaría de Busi? Yo diría: ¿qué no destacaría de Busi?. Es una garantía, un jugador excepcional y muchas veces injustamente criticado. Es indispensable para mí, me gustaría poderle dar descanso, pero es un capricho que no me puedo permitir".

Julen Lopetegui

“Es un jugador de máximo nivel y que respeta su posición. Transmite pasión y es absolutamente importante, esté donde esté".

Ernesto Valverde

"Tiene desparpajo y supo manejarse desde el primer día. Aporta el equilibrio”.

Quique Setién

"Tengo en casa algunas camisetas enmarcadas, pero no todas las que tengo. Solamente enmarcadas y colocadas algunas especiales de futbolistas que reúnen una serie de condiciones que a mí me satisfacen y me llenan. Buenos futbolistas, pero otras que no son grandísimos futbolistas. También de personas íntegras, comprometidas, honradas, buenos futbolistas en el campo, no solo en el juego sino en su proceder, en su actitud, y ahí entra Busquets. Siempre le he tenido una gran admiración. Al margen de ser un grandísimo futbolista, transmite muy buenas maneras. Ser mediocentro para nosotros es clave, es absolutamente trascendental y su capacidad para entenderlo todo es única, y por eso le pedí una camiseta y está enmarcada en el sitio que tiene que ir".

Ronald Koeman

"Es un jugador muy listo y muy importante para el equipo, sobre todo por su forma de ser. Es muy profesional y tiene mucha calidad”.

Xavi Hernández

"Para mí es un futbolista trascendental para el equipo, vital para el vestidor. Un ejemplo de sacrificio, de liderazgo. No tiene precio. Futbolísticamente, es el equilibrio del equipo, ordena a los compañeros. Cuando está y no está se nota. Hay un antes y un después del pivote defensivo con y sin Busi. Siempre lo veremos como un ejemplo, un molde. Este se parece a Busi, este no... Es vital".