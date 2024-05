Dani Rodríguez, la alternativa de talento al lesionado Naim

El Barça Atlètic quiere acabar la fase regular de la Primera Federación ganando en el campo del filial del Celta (sábado 19 h). Aunque los de Márquez tienen asegurada una plaza en el play-off, el objetivo es intentar acabar segundos o terceros. Después de perder contra el Deportivo y el Nàstic, el filial blaugrana necesita mejorar su producción ofensiva para acabar con buen sabor de boca la liga.

Con Pau Víctor y Marc Guiu como referencias ofensivas seguras, la posición de extremo derecho es clave para Márquez para abrir el campo y disponer de un jugador especialista de banda.

Naim se perderá lo que resta de temporada

Para jugar de '7' en Vigo está descartado Naim García. El futbolista cedido por el Leganés, titular indiscutible para Márquez, no volverá a jugar esta temporada después de confirmarse que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral. El madrileño no tendrá que pasar por el quirófano y por tanto espera estar recuperado para el inicio de la próxima temporada.

Naim García el autor del primer gol del Barça Atlètic ante el Tarazona / @FCBarcelonaB

Contra el Nàstic la plaza de extremo derecho la ocupó Pocho Román, pero el ex de Ferro no logró destacar con una actuación convincente. Ángel Alarcón sí que aprovechó el cuarto de hora final para marcar un gol y exhibir buenas sensaciones pero la prudencia después de sus últimas lesiones hace pensar que no será titular contra el Celta Fortuna.

Dani Rodríguez, una alternativa de gran talento

Márquez podría optar por refrescar el ataque y jugársela para la banda derecha con el extremo vasco Dani Rodríguez. El delantero de Astarriaga jugó los últimos 15 minutos contra el Nàstic y aunque no pudo desequilibrar, sus cualidades son las de un jugador imprevisible que en cualquier momento puede resultar diferencial.

Dani es habilidoso, rápido y potente, cualidades que podrían ser ideales para intentar emular el rol de Naim.

Dani Rodríguez, futbolista del Juvenil A del Barça / SPORT

El papel de Dani Rodríguez en el 'B' no ha pasado hasta el momento de revulsivo con nueve participaciones en el campeonato saliendo siempre desde el banquillo.

Contra el Celta, Márquez podría optar por ofrecerle la posibilidad de ser titular y así poder explotar su talento sin las angustias de los últimos minutos. El hecho de que los centrocampistas Guille y Bernal estén en Chipre compitiendo en el Europeo sub-17 dificulta que Unai Hernández abandone su demarcación de interior para actuar de falso extremo.