El hijo de Pepe Rodríguez visita 'MasterChef' y deja un recuerdo para el Real Madrid

El programa de cocina más famoso de nuestro país, 'MasterChef', continúa con su rumbo habitual tras la polémica salida de su ex concursante, Tamara. La última emisión fue muy emotiva, con la vista de familiares y seres queridos de los participantes de esta edición. De hecho, todos ellos formaron parte de una de las primeras pruebas de la noche.

También participó en la cocina Pepe Rodríguez, que recibió una broma de Jordi Cruz: "Hemos llamado a tu casa y no ha querido venir nadie". En ese momento, aparecía en el plató Jesús, hijo del querido jurado. "¡Me cago en la mar salada! Esto sí que es grande", decía visiblemente emocionado.

"No me habías dicho nada", decía sorprendido el cocinero. Al ser preguntado si también era tan aficionado a la cocina, el joven respondió: "Prefiero comer". "No sabía nada de que venía mi hijo, solo Jordi Cruz. Es la magia de 'MasterChef', que siempre te sorprende", comentaba Pepe fuera de plató.

"Cuando cocino, el cabrito se mete conmigo", decía el cocinero delante de la cámara. "Porque siempre cocina lo mismo, va a tener que venir Jordi a cocinar", respondía su hijo. Una vez terminada la experiencia, Jesús la calificó como "increíble". "Somos como los Ancelotti. Yo te doy las asistencias y tú ya marcas el gol. Yo te doy el 99%", decía el hijo del cocinero en referencia al Real Madrid.