La desesperación de Raphinha

El lenguaje corporal del brasileño volvió a ser grandilocuente ante el Atlético, muestra del momento un poco de frustración por el que pasa pese a nunca esconderse en los partidos Se arrodilló preso de la frustración cuando Lewandowski no le dio un pase clarísimo para empujar a gol y luego no fue capaz de dirigir un balón del propio polaco ante Oblak

Se ha convertido en algo habitual ver un rictus de desesperación y de frustración en Raphinha durante los partidos. El brasileño es un futbolista de los que parece que padecen más que disfrutan durante los encuentros. Que juegan con las revoluciones a mil, con los nervios a flor de piel. Algo que tiene componentes positivos y negativos, claro.

Frente al Atlético, otra vez vimos al de Porto Alegre cabreado. Enrabietado. Cuando enlaza varios partidos que no le salen las cosas se palpa que está algo precipitado y su lenguaje corporal es mucho más grandilocuente. Eso sí, lo que no hace jamás el ex del Leeds es esconderse. Siempre se ofrece, participa. No le tiembla el pie a la hora de coger responsabilidad. En eso, intachable.

Quizás el mayor apogeo de cómo está viviendo los partidos 'Rapha' fue en la acción de la segunda parte en la que Lewandowski se plantó ante Oblak (gran asistencia de Eric, por cierto). El extremo acompañó magníficamente la jugada y dio una opción clarísima al polaco para que se la cediera y empujar a gol. Pero 'Lewy', seguramente víctima también de ese 'bache' que atraviesa, se la quiso jugar y definió de forma nefasta.

GRAN JUGADA EN EL GOL DE FERRAN

A su derecha, Raphinha se arrodilló lamentándose profundamente por un gol que veía hecho. Preso de la frustración. Xavi mantuvo sobre el terreno de juego al atacante hasta el 91'. Señal de que le estaba gustando lo que estaba viendo de él. Suya es la jugada del gol de Ferran. Pero, como ha sucedido durante toda la temporada, no completó el encuentro. No ha jugado ni un solo partido entero el de Porto Alegre.

Algo atascado, 'Rapha' ha tenido muchísimo protagonismo los últimos meses, mucho más tras la lesión de un Dembélé cuya vuelta está al caer.