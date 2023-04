El Barça se sacude los fantasmas

Un gol de Ferran Torres le bastó al Barça para superar al Atlético en un partido con mucho suspense Los azulgrana recuperan la ventaja de 11 puntos y mejoran las sensaciones de los últimos partidos

No hay otro día en Barcelona que genere tanto consenso como Sant Jordi. La ciudad transmite una energía radiante entre libros y rosas. Se respira una alegría genuina que también llegó esta tarde al Camp Nou. En plena diada jugó el Barça con los colores de la senyera, reivindicó la lengua con un mosaico y se sacudió los fantasmas con una victoria clave ante el Atlético.

FICHA TÉCNICA LIGA SANTANDER FCB 1 ________________ 0 ATM ALINEACIONES FC Barcelona Ter Stegen, Koundé, Araujo, Marcos Alonso (Eric Garcia, 61'), Balde, Busquets, De Jong (Kessie, 78'), Gavi, Raphinha (Ansu, 90'), Ferran Torres (Pedri, 61'), Lewandowski. Atlético Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Hermoso (Reguilón, 79'), Carrasco, Witsel (Pablo Barrios, 60') De Paul, Lemar (Saul Niguez, 67'), Correa (Morata, 60'), Griezmann. Goles 1-0, Ferran Torres (45'). Árbitro José María Sánchez Martínez (Murcia). TA: Marcos Alonso (27'), Busquets (57'), Griezmann (75'), Raphinha (78'), Savic (80'), Giménez (81'), Barríos Rivas (83'), Reguilón (84'), Morata (87'), Gavi (91'). Incidencias Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou con 80.965 espectadores.

La afición acudió al estadio con alegría, pero el Atlético no tardó en tensar a las gradas. Antes del primer minuto Griezmann ya había enviado un balón al larguero tras una pérdida de Busquets. El Atlético recuperó el balón como hacen los equipos de Simeone: con el compromiso de todo el equipo en la presión. El primero en hacerlo es Griezmann, que con esta camiseta fluye como nunca hizo en el Barça.

El influjo de Griezmann

El francés jugó de delantero pero fue muchas otras cosas. Sobre todo, el hombre orquesta. El futbolista que ordena el juego, pero también el que acaba las jugadas. Cada jugada del Atlético mejoró cuando pasó por sus pies. En los primeros 35 minutos tuvo dos grandes ocasiones, la segunda con un disparo que salvó Ter Stegen a bocajarro con una mano providencial, tapado por dos futbolistas. El Camp Nou se rindió al milagro del alemán y despachó al francés con indiferencia. Como ocurre con los jugadores que pasan de puntillas por el club. Griezmann siempre pareció un cuerpo extraño en el Barça de Messi.

Al Barça le costó un mundo acabar las jugadas en la primera parte. Quiso pero no pudo como ocurre desde hace semanas. Poca producción ofensiva con llegadas puntuales. Sobre todo con un Lewandowski mejorado. El polaco recuperó finura en sus acciones, pero fue Ferran el que rompió la igualada.

El Barça golpeó con sus dos extremos: Raphinha fue el asistente y Ferran decidió con precisión apareciendo por el carril del medio. En el primer disparo entre los tres palos, marcó un Barça superior en las áreas en los primeros 45 minutos. Antes, De Jong ya había avisado que el Barça rondaba el gol.

Barça - Atlético de Madrid | El gol de Ferran Torres. | LaLiga

El guiño a Messi y partido abierto

No hay partido en el Camp Nou que no haya algún guiño a Messi desde hace semanas. Esta vez fue uno de los miembros de la banda The Tyets el que coreó su nombre, micro en mano, durante el descanso tras acabar su actuación.

Le acompañó la afición que minutos después asistió a un arranque trepidante en la segunda mitad. Primero con una volea de Lewandowski y después con un latigazo de Ferran que se encontró con Oblak. Carrasco, con un disparo envenenado, también avisó de que el Atlético no dimitía.

Un escenario que ya no cambió hasta el final de partido: Barça y Atlético jugaron en el alambre, en un partido sin gobierno, de ida y vuelta con algún protagonista insospechado. Raphinha dio un paso adelante con una actuación prometedora. El brasileño fue un puñal y desmintió que no tenga desborde.

Ante el Atlético fue desequilibrante porque tuvo espacios y el Camp Nou disfrutó. Menos inspirado estuvo Gavi, que desaprovechó hasta dos ocasiones claras. El Barça no remató el partido y el Atlético rondó el empate hasta los minutos finales. Ni De Paul primero ni Griezmann, con un tacón marca de la casa a bocajarro, lo lograron con altas dosis de suspense.

Tampoco Lewandowski, a pesar de recordar a su mejor versión, tuvo la precisión en los últimos minutos para dar la estocada al Atlético. Con diez minutos por jugar la sensación era que estaba tan cerca el 2-0 el Barça como el empate el Atlético.

Ni siquiera la presencia de Pedri, que salió desde el banquillo, logró dormir al Atlético. El Barça ganó claridad con la presencia del canario, pero los de Simeone siguieron encontrando soluciones a través de Carrasco. Al final solo fue un susto y el Camp Nou celebró la victoria con la alegría de las grandes ocasiones. Resistió el Barça a la presión del Madrid ayer, y a la del Atlético hoy, para seguir comandando LaLiga con autoridad.

A falta de ocho jornadas, y 24 puntos por jugarse, el líder mantiene los 11 puntos de ventaja y sobre todo aparca miedos y viejos fantasmas.