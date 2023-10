Deco regresa a Barcelona para tomar ya decisiones de planificación sobre el Barça

El director deportivo regresa de Brasil y se reunirá con Xavi Urge definir si se negocia el fichaje de algún futbolista que quedará libre

El director deportivo del Barça, Deco, aterrizó en Barcelona tras su periplo en Brasil y en los próximos días comenzará ya a perfilar la planificación de cara a la próxima temporada. Ya hay cosas avanzadas, pero la idea es hablar con Xavi Hernández y con la directiva tras el importante compromiso del clásico y tomar las primeras decisiones del proyecto de futuro. Deco tiene claro que no habrá prácticamente movimientos en el mercado invernal salvo que haya lesiones, por lo que todo va ya guiado hacia el verano.

La idea de Deco es mantener el bloque de la plantilla esta temporada, por lo que no habrá salidas ni se escucharán ofertas. Se había rumoreado de algún posible traspaso de jugadores que no tenían minutos, pero tanto Deco como Xavi tienen claro que todos serán importantes en este final de curso y se deben tener todas las posiciones dobladas. Asimismo, no hay límite salarial para incorporaciones por lo que queda descartado traer a un pivote a coste muy bajo que pueda ayudar a Oriol Romeu y solo se apostará por la llegada de Vitor Roque, que ya está fichado y a la espera de inscripción a partir del 1 de enero.

En estas semanas se analizará los huecos que puede haber en la plantilla en el próximo curso, así como la continuidad de los futbolistas que acaban contrato. La idea de Deco es intentar mantener a Joao Félix y Joao Cancelo prolongando sus cesiones, pero también se están mirando alternativas. En verano sí se escucharán ofertas por la mayoría de los jugadores porque el Barça necesita generar ingresos.

En estas semanas también se tomarán decisiones sobre algunos jugadores libres que se han ofrecido y que podrían ya negociar a partir de enero del 2024.

Hay algún futbolista que interesa especialmente como el mediocentro del Leicester Ndidi, pero no se ha avanzado en su contratación a la espera del análisis final entre los técnicos del primer equipo. El Barça debe moverse con mucho tiempo ante la delicada situación económica para intentar avanzarse a la competencia.