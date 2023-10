Los agravios comparativos que 'encienden' al Barça

La reducción de la sanción de Nacho Fernández afecta directamente al conjunto azulgrana, puesto que podrá jugar el clásico Hay una serie de acciones de los últimos tiempos castigadas más severamente y con mucha menos peligrosidad ni carga de odio

Nacho Fernández podrá jugar el clásico. El capitán del Real Madrid se ha librado de uno de los tres partidos que le habían caído inicialmente por su escalofriante entrada sobre Portu. Dos encuentros de sanción por semejante salvajada se antoja un precedente muy peligroso. Y en el FC Barcelona se ve como un agravio comparativo respecto a otras sanciones han afectado no solo al club azulgrana, sino a otros futbolistas de la Liga.

En el caso de Nacho, Apelación reduce el castigo al tener en cuenta uno de los argumentos que esgrimió el Madrid en el recurso. Que Portu estaba jugando y apto siete días después. Pero es que que eso se tenga en cuenta como factor para suavizar la sanción es flagrante. La entrada podría haber costado perfectamente al jugador del Girona unos cuantos meses en la enfermería.

Nacho entró muy fuerte a Portu | Efe

A la altura de la tibia, con los tacos arriba y la pierna en suspensión. En el Barça, como hemos comentado en SPORT, se han quedado entre cabreados y resignados. Y es que no es la primera de estas en la que algún tribunal reduce sanciones o castiga más levemente de lo que debería un acto de un futbolista madridista.

Hay varios casos registrados los últimos meses que claman al cielo. Y se consideran un agravio comparativo ya no en esta guerra Barça-Madrid que parece ser en lo que se reduce todo, sino con otros clubes y jugadores implicados.

LA NARIZ DE LEWY

La sanción a Lewandowski. Con ese recordado toque de nariz. Tres partidos como tres soles le cayeron al polaco (dos por el gesto y uno por la doble amarilla). El Barça recurrió y Apelación lo desoyó. El TAD fue implacable.

LOS CUATRO PARTIDOS A GAYÀ

Ese escoció mucho. Pero es que hay otros. Está lo de Gayà. Aquellas palabras tras el partido ante Osasuna en Mestalla de la temporada pasada: “Bueno, es un poco al final la tónica (…) que llevamos esta temporada, le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno (…) no ha querido pitarlo, pero bueno lucharemos ante todo (…) sí pero bueno es lo de siempre, al final el árbitro al descanso nosotros le venimos a decir porque habíamos visto la acción y sabíamos que era penalti y bueno llega aquí y nos dice que si la hubiera pitado que desde el VAR lo hubieran quitado porque no hay ningún contacto y bueno te lo tienes que tragar como pasa siempre, porque si le dices algo como he dicho yo al final del partido te saca la amarilla sin haberle dicho nada, como te he dicho es lo que hay y aquí hacen lo que quieren (…)”.

Cuatro partidos. No hubo insultos ni faltas de respeto de mucha consideración. Ni agresiones que pudieran causar daño de verdad a otro sujeto. Difícil de explicar.

EL PUÑETAZO DE FEDE

Luego está el tema de Fede Valverde. Aquel misterioso puñetazo a Alex Baena que quedó en el limbo. Nunca más se supo. Incongruencias en la declaración del jugador del Villarreal sirvieron para blanquearlo todo. No hubo explicaciones ni castigo alguno.

EL MANOTAZO DE VINICIUS A HUGO DURO

No olvidemos el manotazo de Vinicius a Hugo Duro. Una agresión que vio el VAR y que De Burgos sancionó como roja directa. Se le acabó quitando la cartulina. “El órgano deja sin efectos la tarjeta roja al considerar que el brasileño pegó al valencianista ante el inminente riesgo de asfixia”. Basta con ver el vídeo y tener un poco de sentido común…