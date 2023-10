El Barça 'teme' a Mateu Lahoz en la RFEF

El nombre del ex árbitro suena como candidato a la presidencia de la Federación Española Los blaugrana han vivido experiencias muy desagradables con Mateu Lahoz dirigiéndoles

El Barça, de momento, no sabe, no contesta y se muestra muy cauto a la hora de valorar la posible candidatura del ex colegiado, Mateu Lahoz, a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Desde hace algunos días, su nombre suena con fuerza en algunos mentideros de Madrid, esos que se hicieron famosos en el Siglo de Oro. Y, obviamente, en el club blaugrana están atentos a todo lo que se pueda cocer en el seno de la RFEF tras la abrupta salida de Mateu Lahoz y las futuras elecciones.

Y es que el ex colegiado valenciano ha dejado actuaciones memorables, en el sentido más cínico de la expresión con el Barça como protagonista, prácticamente siempre perjudicado. Los datos, que no siempre son fiables ni suponen una imagen fidedigna de la realidad, generan en este caso dudas más que razonables alrededor de la ecuanimidad con la que Mateu Lahoz dirigió al Barça.

En concreto, fueron 49 partidos los arbitrados por él al conjunto blaugrana. Futbolistas como Piqué, por poner un ejemplo, le temía cada vez que debía encontrárselo sobre el césped. Su estilo impostadamente cercano llegaba inclusso a molestar a muchos jugadores. Pero, más allá de su estilo, están las estadísticas. De esos casi 50 partidos, los culés ganaron 32, lo que significa que dejaron de vencer en 18 encuentros, una cifra muy considerable, divididos en once empates y seis derrotas.

Tarjetas como pipas

Pero los datos más reveladores aparecen en el capítulo de las amonestaciones. Mateu Lahoz era famoso por dejar jugar mucho, pero también por su especial habilidad para mostrar cartulinas. Con algunos equipos más que con otros. Uno de ellos, el Barça. Los blaugrana son el tercer club que más amonestaciones ha sufrido a manos del valenciano, con un total de 111 amarillas, solo por debajo de Atlético (155 en 53 partidos) y Athletic (115 en 42 partidos).

Si miramos las expulsiones, el Barça es el tercer club que más rojas ha visto con Mateu Lahoz, con un total de siete, por detrás de Athletic y Betis, ambos con nueve. Sorprende que un equipo, el blaugrana, cuya apuesta es proponer, figure en el tercer escalón de este dudoso pódium. Las siete expulsiones se dividen en tres dobles amarillas y cuatro rojas directas.

Famoso fue su último derbi entre Barça y Espanyol disputado en el Camp Nou. Fue el 31 de diciembre de 2022. El valenciano batió su récord de tarjetas: 17 cartulinas amarillas, dos rojas (como consecuencia de las dobles amarillas) y otra expulsión corregida por el VAR. De hecho, siete de las ocho cartulinas mostradas a los blaugrana fueron por protestar.

Una Liga robada

Pero el VAR no ha existido siempre. Si así fuera, el Barça tendría una Liga más. Barça y Atlético de Madrid se jugaban el título en la última jornada la temporada 2013-2014, con Mateu Lahoz de colegiado. Los blaugrana necesitaban ganar para alzarse con el título, mientras que una derrota o un empate supondría el campeonato para los colchoneros. Con empate en el marcador y el partido languideciendo, Leo Messi anotó un gol totalmente legal, pero Mateu decidió anularlo por fuera de juego. Las repeticiones confirmaron que Messi se encontraba adelantado, aunque el balón no procedía de Cesc Fábregas, sino de Diego Godín, por lo que el tanto debería haber subido al marcador del Camp Nou y el título de Liga, a las vitrinas del museo blaugrana.

Messi, en defensa de Dembélé

Años más tarde, nuevo espectáculo de Mateu Lahoz con el Barça de por medio y el Sevilla como espectador en el Camp Nou. El partido ya estaba visto para sentencia con el 4-0 y Valverde optó por hacer debutar a Ronald Araujo. El central uruguayo cometió falta sobre Ocampos en un uno contra uno ante Ter Stegen y el colegiado valenciano no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

En estas, apareció Dembélé y Mateu entendió que el galo le había dedicado un "muy malo". Acto seguido, Ousmane era expulsado de inmediato. Todos los compañeros del delantero no daban crédito. Piqué le explicaba al colegiado que había dicho "muy mal" y Messi le preguntó directamente "¿qué te ha dicho?". A la respuesta del árbitro, Messi le insistió: "¡no sabe hablar, no sabe hablar!". El marcador no se movió, pero el Barça acabó con nueve jugadores.

Demasiados capítulos extraños, demasiados datos que generan suspicacia tiene en su haber Mateu Lahoz, cuya posible candidatura a la presidencia de la RFEF tendría muchos motivos de ser temida desde los despachos (y el vestuario) del Barça.