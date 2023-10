Eduard Romeu, en directo: Sigue la rueda de prensa sobre el cierre económico y el presupuesto del Barça

"Sin los derechos y sin Bridgesburg, no habríamos hecho cargos que hemos hecho, como el Espai, como quitarnos mochilas de gastos que no estaban previsto. Habríamos estado en esos 200 millones de pérdidas recurrentes"

"No tenemos la intención de refinanciar el Espai Barça. No queremos tocar una operación con unos intereses por debajo del 2% tal y como está el panorama"

"35 millones de amortizaciones no deportivas, 58 millones de pérdidas por traspasos, 26 millones son cesiones de jugadores que se imputan como gasto, pero a la vez están como ingresos y se compensan. Además hay 4 millones del amistoso de la ELA".

"No tenemos constancia ni datos. Tenemos confianza en que haya una resolución favorable. Que haya un entendimiento entre UEFA y los organismos. No queremos romper nada, sino que lo que generamos, se nos repercuta".

"Los inversores han tenido en cuenta el tema. Lo han evaluado. Esto no ayuda, pero no esperamos un impacto negativo para el club".

"Todo lo que sean noticias no favorables, no ayuda. Es verdad que lo estamos padeciendo en todos los estadios a los que vamos. Los compañeros que viajan, oyen en los estadios una serie de gritos".

12:06

La reunión con los socios que piden Asamblea presencial

"No estuve en esa reunión con los socios. Se nos pidieron más detalles. Es la tercera reunión. Es la última que haremos. No creemos que debamos dar un trato preferente a algunos socios. Me parece desleal que se haga una presentación en la sala y después, con los medios delante, se haga otra. Como todos los socios, son soberanos de tener la opinión que crean necesaria".