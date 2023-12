La confesión de Sergi Roberto tras ganar al Almería

Sergi Roberto fue, sin duda, el hombre del partido ante el Almería. El Barça sufrió muchísimo para sumar la victoria ante el colista, que aún no ha ganado ni un solo encuentro en lo que va de Liga. El de Reus, primer capitán, ejerció como tal dentro y fuera del campo a la hora de analizar el triunfo.

"En estos momentos necesitamos los tres puntos. Hubiéramos preferido un partido más tranquilo, dominando, pero ahora hay que sacar los puntos como sea", aseguraba pragmático el futbolista, que confesaba, además, que era "la primera vez que marco dos goles". Pudieron ser más porque también envió un balón al larguero con la zurda.

El acierto de Sergi Roberto contrastó con la falta de pegada del resto de sus compañeros. Pese a ello, el de Reus entiende que "lo bueno es que estamos teniendo ocasiones" y, en consecuencia, "teniendo los jugadores que tenemos de tanta calidad, los goles llegarán". Eso sí, reconoce que "las vacaciones son necesarias para recargar pilas y recuperar la efectividad".

Sobre la respuesta de la afición que acudió a Montjuïc, evitó referirse a los pitos que hubo durante la primera mitad: "He oído aplausos y el apoyo de la afición cuando lo necesitábamos. Entiendo que no estén contentos, pero aún queda mucho. Era importante ganar para no descolgarnos. Más que nunca hay que estar unidos y necesitamos su apoyo".