El 1x1 del FC Barcelona ante el Almería

Era vital terminar el 2023 con una victoria en la Liga. Después de tres encuentros seguidos sin ganar, el cuadro de Xavi Hernández recibía al colista Almería en Montjuïc en busca de tres puntos y de ganar sensaciones. Las necesitaba el cuadro azulgrana.

Para la cita en casa, el técnico egarense tenía que inventar un centro del campo inédito con Ilkay Gündogan, Sergi Roberto y Fermín López por las sensibles bajas de Frenkie de Jong y Pedri. Oportunidad para el de Reus y para el de El Campillo; atrás, descanso para Jules Koundé y dentro un Andreas Christensen ávido de minutos también.

Así ha sido la celebración de Raphinha / Movistar

Lo que no tocó respecto al duelo en Mestalla Xavi fue el ataque con Raphinha en derecha, Joao Félix en izquierda y Lewandowski por el centro. Primera mitad floja del Barça, que se dejó empatar de forma inexplicable. Mejorado en la segunda, falló mucho el cuadro de Xavi y Sergi Roberto se vistió de héroe. Luces y sombras, pero demasiadas sombras.

ESTAS SON LAS NOTAS DEL BARÇA:

Iñaki Peña (5), Tibio: Participó poco el alicantino más allá del gol, en el que Baptistao le batió en el uno para uno. En la segunda mitad falló mucho en el 2-2, pero fue clave sacando una mano imposible y evitando el 3-3.

Joao Cancelo (5), Intenso: Incisivo por la derecha, bien cerrando atrás. Pero sin ser capaz de producir a nivel ofensivo. Ha perdido un poco esa clarividencia y esa capacidad de hacer daño el luso. En la segunda mitad sirvió una cantada a Gúndogan.

Araujo (5), Protagonista: Para lo bueno y para lo malo. Fue clave en el 1-0 con un remate marca de la casa de cabeza que derivó en el gol de Raphinha. Pero salió en la foto del 1-1 con un mal rebote y en el 2-2 del Almería al no entenderse con Iñaki.

Christensen (5), Sacrificado: El danés se ha visto perjudicado muy pronto por una cartulina amarilla en una pérdida que no había sido su culpa. No tan fiable comos nos tiene acostumbrados, no ha estado acompasado con Araujo. Sacrificado al descanso por la tarjeta.

Balde (5), Atrevido: Más animado que los últimos partidos. Buscando romper líneas y sorprender desde atrás. No es ese Balde del año pasado, pero debe perder el respeto a incorporarse dividiendo desde atrás.

Gündogan (5), Correcto: Perdió dos balones muy delicados en la primera mitad, que fue realmente mala. En la segunda mejoró mucho y dio sentido al juego. Bien en las transiciones,

Sergi Roberto (8), Bendecido: El capitán volvió al once por primera vez en mucho tiempo en Liga. Primera mitad discreta, pero en la segunda se vistió de héroe. Como aquel día ante el PSG. Doblete de llegador puro.

Fermín López (6), Peleón: El de El Campillo fue de los pocos que mordió y que presionó de verdad en la primera parte. En la segunda, dio fluidez y demostró que su sentimiento por el club y talento serán útiles.

Raphinha (7), Reivindicado: A su dosis de entrega habitual, el brasileño añadió un gol y una asistenca. De cazagoles, estando en el sitio y en el momento adecuado. En la segunda mitad puso el centro del 2-1 de Roberto. Se vació y sumó tangibles.

Joao Félix (4), Desconectado: Poco o nada vimos del luso. Demasiado irregular, hizo la guerra por su cuenta y no dio ni lucidez ni efectividad a la parte ofensiva. Xavi lo 'castigó' al descanso y se quedó en los vestuarios.

Lewandowski (6), Ascendente: El polaco tuvo varias clarísimas, pero no tenía el punto de mira afinado. Mejoró ostensiblemente en la segunda mitad, mucho más participativo, intenso y venenoso. Dio una asistencia de oro a Sergo Roberto.

Koundé (6), Corrector: Aportó físico en el repliegue y estuvo muy bien corrigiendo y defendiendo al espacio. Lo hizo casi todo bien el galo.

Ferran Torres (7), Dinamitador: Entró el 'Tiburón' y puso el partido patas arriba, que es lo que necesitaba. Tuvo dos claras, pero no tuvo fortuna. Metió dos marchas más.

Oriol Romeu (6), Sereno: Se le había criticado mucho los últimos tiempos y Xavi apostó por él un buen puñado de minutos. Bien al corte y sin cometer errores.

Lamine Yamal (6), Activo: Entró con el Barça volcado buscando el tanto de la victoria. Se desmarcó y ofreció sin poder intervenir mucho.