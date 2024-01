Comunicado de la Federación de Peñas del Almería por el escándalo en el Bernabéu

El Almería se siente ultrajado por lo que aconteció el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Entre lo que se vio sobre el césped y todo el lío posterior con los audios del VAR, el club andaluz, colista de la la Liga EA Sports, ha publicado una serie de mensajes en sus redes sociales haciendo burla y mofa de cómo se produjo la remontada del Real Madrid.

Cabe recordar que el cuadro de Garitano se puso 0-2 arriba y acabó cayendo por tres decisiones muy muy polémicas (algunas, groseras) del VAR. Carvajal se encargó de marcar el 3-2 final ante el delirio de la parroquia blanca y la indignación y estupor de la plantilla almeriense.

CONTUNDENTE

La última reacción ha sido de la Federación de Peñas de la UD Almería, que ha emitido un duro comunicado:

"Hace años este comunicado podría ser un comunicado de estupefacción y denuncia. Hoy, tras tantas situaciones similares, es un comunicado de frustración e impotencia. El fútbol humilde volvió a sucumbir al mandato preestablecido de La Liga, la que va camino de ser la peor Liga del mundo. Esta Liga que cuida de forma desproporcionada a sus favoritos, que a su vez no dudan en usar su músculo mediático para disfrazarse de perjudicados.

Ni el VAR, ni los audios del VAR, que vinieron como herramientas para minimizar las desigualdades arbitrales han conseguido su objetivo. Al contrario, han puesto al descubierto sin ninguna vergüenza la desfachatez con las que se toman decisiones claramente arbitrarias e injustas.

El partido entre Real Madrid y Almería fue un insulto al fútbol, al uso de los medios técnicos arbitrales, a nuestro club y a la afición almeriense, que llenó el sector visitante del Bernabéu y, como el equipo, no se arrugó por tener delante a uno de los poderosos.

Y no acaba aquí. Durante semanas el Real Madrid ha usado su TV para presionar y criticar al estamento arbitral y a Hernández Hernández en particular. Y queda de manifiesto que han conseguido exactamente el resultado que buscaban. Pero no dudéis que, a pesar de esto, serán nuestros jugadores los sancionados por sus quejas justificadas al término del encuentro. El agravio comparativo es mayúsculo y el mensaje que se envía claro. Nos quieren dóciles, callados y sin molestar a los que de verdad les importan.

Desde la Federación nuestro máximo ánimo y apoyo a Garitano, Pubill, Édgar, Melero y Ramazani y resto de jugadores que clamaron contra la injusticia vivida. Fuisteis nuestra voz y en el próximo partido en casa nos toca a nosotros. Almería nunca se rinde".