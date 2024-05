Guardiola: "Si pensáis que el Everton hará algo contra el Arsenal, olvidadlo"

Pep Guardiola tiene muy claro que si el Manchester City quiere salir campeón de la última jornada de la Premier League, los suyos deberán ganar al West Ham. Sí o sí. Nada de esperar que el Everton les haga un favor ante el Arsenal. "Les he dicho a los jugadores, si creéis que el Everton va a hacer algo contra el Arsenal, olvidadlo...", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa a la gran final que vivirá su City ante el cuadro 'hammer'. Los de Moyes no se juegan nada, mientras que el City necesita ganar para depender de sí mismo para ser campeón.

Lo último que quiere el bueno de Pep es relajación. Después de la victoria ante el Tottenham, fueron muchos los que empezaron a dar el título ya al cuadro 'citizen'. Sin embargo, el de Santpedor no quiere que se repita lo ocurrido hace dos temporadas, cuando tuvieron que remontar un 0-2 ante el Aston Villa para sellar la Premier.

Kevin De Bruyne, una bendición para Pep Guardiola / EFE

"Conociendo a los jugadores, nunca se dan por vencidos. No los hemos visto desde el día de después del Tottenham, y veremos cómo es mi percepción al ver a los jugadores. Pero tengo la sensación de que están ahí, intentando volver a ganar la Premier League", precisó.

No será un partido de 3-0 al minuto diez

Aunque el West Ham no se juegue nada en el Etihad, Pep Guardiola espera un partido competido, casi igual que aquel duelo ante el Villa que a punto estuvo de costar la Premier del 2022: "Me gustaría que fuera un 3-0 a los diez minutos de partido, pero es algo que no sucederá. Tengo el pensamiento de que será algo parecido a lo del Aston Villa. Estaremos preparados...".

Para el duelo, el de Santpedor tendrá la baja segura de Ederson tras su encontronazo en el duelo ante el Tottenham y espera poder contar con De Bruyne. El belga no se ejercitó este pasado jueves y veremos cuáles son sus sensaciones en la sesión de este viernes. Si llega, De Bruyne irá directamente al once titular.