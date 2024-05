Casemiro, ¿final árabe para su pesadilla en el Manchester United?

Carlos Henrique Casimiro (futbolísticamente Casemiro por culpa de un error tipográfico que le cambió una ‘i’ por una ‘e’) no pudo contenerse. Aquella tarde de verano de 2022 se despidió del Real Madrid entre lágrimas. La imagen era rotunda. Llamativa. Un futbolista recio, de esos en los que el poderío físico y el compromiso no se negocia, roto en un llanto que, en verdad, fue premonición de lo que estaba por suceder. De saber cómo iba a ser su etapa en el Manchester United, quizá el brasileño habría derramado lágrimas, pero no por decir adiós a los blancos, sino por cómo sería de oscuro su futuro en la Premier League.

Sirva como ejemplo la vigente temporada de turbulencias en un Manchester United de nuevo arrasado en todos los frentes. En Europa, pese a retornar a la Champions, los de Ten Hag no pudieron pasar si quiera a Europa League tras quedar eliminados en la fase de grupos ante Bayern, Copenhague y Galatasaray. Éste fue el orden final de una clasificación en la que los ingleses no lograron más que cuatro puntos. Un batacazo que ahora se une a la situación del equipo en la Premier.

Dominador de la competición a inicios del siglo XXI (ocho títulos entre 2000 y 2013) ahora tiene muy complicado acceder a los puestos europeos. Los pronósticos de fútbol de Betfair ven casi imposible que se clasifique entre los seis primeros. Apenas le da un 4,71% de probabilidades de acceder a esas posiciones que le garantizaría jugar en el viejo continente la próxima temporada. Un desastre.

Entre críticas y sin Brasil

En aquella despedida Casemiro alegó que se iba porque “mi ciclo estaba terminado en el club”. Un argumento que lo llevó a un agujero competitivo. En el United nunca ha sido el del Real Madrid. Tampoco los diablos rojos se han parecido en nada al conjunto merengue, con el que ganó cinco Champions. En Old Trafford ha levantado una Copa de la Liga… y gracias. Bagaje escaso que prolonga la crisis eterna que vive ahora el equipo ‘pobre’ de la ciudad. Que el City encadene éxito tras éxito no ayuda a calmar los ánimos. Y muchas de las críticas se ceban en él, en Casemiro.

La afición se ha focalizado en el pivote, al que acusan de falta de esfuerzo y de no ser decisivo. En su defensa han salido voces tan autorizadas como la de Rivaldo. El Balón de Oro de 1999 ha recordado que la posición de Casemiro hace complicado que pueda ser jugador determinante para hacer goles. Su rol es otro. Y es ahí donde las miradas también se centran en el banquillo, con un Ten Hag al que costó darle entrada y que nunca ha terminado de tener fe en él pese a que la entidad se gastó 60 millones de euros en su fichaje.

Una falta de fe que ya ha tenido consecuencias para el jugador, que ha visto como se ha caídom de los planes de Brasil. Por de pronto, no ha sido convocado para la Copa América. Y eso que su presencia en el United, aunque discutida, habla de cierta regularidad, con 30 encuentros disputados, cinco goles y tres asistencias. No son números cualquiera para un jugador clave en las últimas temporadas también con la ‘Canarinha’.

¿Rumbo a Arabia?

Su contrato, el de Casemiro, termina en 2026. Y pese a que sólo tiene 32 años, todo apunta a que su etapa en el United está a punto de terminar. El ex madridista será uno de los jugadores que formará parte de la revolución con la que se espera retomar el rumbo de éxitos que hace tiempo abandonaron en Manchester. El fútbol saudí apunta a ser el destino del brasileño, aunque no se descartan otras opciones. Ocurre que el United quiere sacar tajada económica de la marcha del jugador y su salario es demasiado alto como para que cualquier club pueda aceptarlo.

El adiós de Varane

Su adiós no será el único que tendrá este verano un Manchester United que ya ha confirmado la despedida de otro que también fue mito del Real Madrid. Raphael Varane ha hecho oficial, de la mano del club, que se despide de Old Trafford, aunque en su situación, en un escenario diferente. El central (31 años) deja el club libre de contrato.

Terminará su vínculo con los diablos rojos el 30 de junio. Con menos participación regular que Casemiro a lo largo de estas tres temporadas, en su cabeza sí que está, cuentan desde Inglaterra, permanecer en el fútbol Europeo, aunque este verano, de nuevo, los cantos de sirena de la Liga Saudí seguirán vigentes.