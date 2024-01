Filtran más audios del escándalo del VAR en el Bernabéu

Sigue coleando la polémica arbitral derivada del escándalo del VAR en el Santiago Bernabéu en la remontada del Real Madrid al colista Almería (3-2). Este martes, el periodista Gerard Romero ha filtrado más audios de Hernández Hernández durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2023/24.

Cabe recordar que la Federación Española solo publica las conversaciones producidas en los momentos en los que los colegiados acuden al monitor a pie de campo para revisar acciones puntuales, pero que 'Jijantes' ha tenido acceso a los audios de todo el partido y en las últimas horas los ha ido publicando. Uno de los últimos reproduce una reflexión de Hernández Hernández minutos después del penalti pitado al Almería por mano de Kaiky.

"Le estaba dando vueltas pero no, es penalti sin duda. Esto es lo que me tenía a mi incómodo", dijo el colegiado canario desde la sala VOR. 'Jijantes' también ha filtrado la opinión de Hernández Hernández sobre una posible agresión sobre Dani Ceballos. "No hay contra, no hay brazo, no hay nada", consideró.

La Federación edita los audios de las revisiones que publica. Gerard Romero, en este sentido, ha facilitado el documento íntegro de la acción del gol con la mano de Vinicius.

Pasan las horas y salen a la luz nuevos documentos sobre el escándalo del VAR en la victoria del Real Madrid contra el Almería del pasado domingo. El conjunto de Carlo Ancelotti se vio tremendamente beneficiado por la actuación de Hernández Maeso, árbitro principal, y Hernández Hernández desde la sala VOR.