Las cinco grandes preocupaciones para Nápoles

Se acerca 'peligrosamente' la eliminatoria de Champions entre Barça y Nápoles. Ni uno ni otro llegan con seguridad y con estabilidad deportiva e institucional. El Barça es tercero en la Liga a 10 puntos del líder, mientras que el conjunto partenopeo es noveno a 25 puntos de la cabeza de la Serie A que ocupa el Inter de Milán.

Más allá de esos problemas a nivel clasificatorio, ni el equipo dirigido por Xavi ni el liderado por Walter Mazzarri ha llegado a ser regular en una temporada que ha funcionado a ráfagas. El Barça no ha podido cortar la hemorragia defensiva, mientras que el Nápoles en nada se asemeja a la 'máquina' que creó Spalletti el curso pasado y que ganó el 'Scudetto' después de más de 30 años.

Giovanni Simeone celebra un gol con el Nápoles esta temporada / EFE

Centrándonos en el lado barcelonista, cuando parecía que, tras el anuncio de la salida del técnico de Terrassa, se ganaba algo de empaque y de alegría, el 3-3 ante el Granada, un equipo en descenso y medio desahuciado, ha vuelto a encender las alarmas. Hay algo que sigue sin carburar. Varios 'algos', vaya.

1. LA HEMORRAGIA DEFENSIVA

"No estamos siendo contundentes en las áreas y eso nos está lastrando mucho", se ha cansado de repetir Xavi en ruedas de prensa. Toda la solidez de la temporada pasada se ha evaporado. 33 goles encajados en 24 partidos es una barbaridad. Hace meses que el cuadro azulgrana sobrepasó la cifra de tantos encajados en el campeonato doméstico en toda la pasada edición. Las piezas son las mismas, pero lo que no se asemeja en nada es la fiabilidad, el balance de ayudas, el repliegue. Errores individuales groseros. Ya no hay margen para corregir todo ese descalabro en cadena y ante un ataque con Kvaratskheila, Osimhen, Gio Simeone y compañía hay intranquilidad.

2. CRISIS EN EL PIVOTE

Como era de esperar, la transición 'postBusquets' está siendo traumática. Llegó Oriol Romeu, quien no se podía esperar que llenara el vacío de 'Busi', pero no ha encajado. Sobrepasado en muchas ocasiones por las expectativas y, encima, jugando con problemas físicos. Sin un pivote clásico de perfil defensivo/posicional tampoco ha funcionado. De Jong. Gündogan y Pedri sin un 'ancla' por detrás ha sido sinónimo de encajar. Y el 'experimento' de Christensen no fue mal en Vitoria, pero ayer en Montjuïc se le vieron las costuras. Se llega a San Paolo sin una figura clara y contrastada.

3. LOS LATERALES

Empezó Koundé como central innegociable después de esa famosa charla con Xavi en la que el galo expresó sus reticencias a jugar de lateral. Cancelo parecía resolver los problemas. Pero la lesión de Balde ha 'obligado' a poner al luso en izquierda y Jules ha vuelto a la derecha. Araujo no acaba de estar cómodo y no te puedes permitir perderlo en el eje. Veremos cuál es la mejor solución. Héctor Fort ha demostrado estar preparado.

¿4-3-3 O CUATRO CENTROCAMPISTAS?

Otra duda sin resolver es el dibujo. ¿Preferirá Xavi mantener el de las dos últimas jornadas con Christensen de pivote y Gündogan, Pedri y De Jong por delante? ¿Apostará por volver a los tres delanteros puros con Lamine, Lewandowski y Raphinha o Vitor Roque? A priori, Pedri y Gündo están funcionando bien más liberados y más cerca del área...

5. DUDAS CON LOS TOP EUROPEOS

Los últimos tiempos el FC Barcelona ha sufrido mucho ante los equipos de primer nivel europeos. Bayern (sobre todo, convertido en bestia negra), Inter. Es cierto que ante los italianos el curso pasado compitió y quizás mereció más. Pero también que ha mostrado mucha debilidad, sobre todo a nivel de estabilidad emocional a la hora de encajar golpes y reaccionar. Eliminatoria a doble partido, donde habrá momentos complicados, crisis. Veremos la madurez de la plantilla.