Catalán sobre el 'Caso Negreira': "Las evidencias son claras y graves para una posible sanción de la UEFA"

En el Barça guardan discreción, pero creen que el máximo organismo europeo no sancionará deportivamente al club azulgrana este verano José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis, en declaraciones a 'ElDesmarque' ha apuntado que "las evidencias que hay para una posible sanción UEFA son bastante claras"

La UEFA está investigando al FC Barcelona por el 'Caso Negreira', ya que el máximo organismo del fútbol europeo tiene una normativa estricta en cuanto a los comportamientos 'antideportivos' de los clubes.

Pese a eso, en el club blaugrana guardan discreción, pero creen que el máximo organismo europeo no sancionará deportivamente al club blaugrana este verano. La UEFA esperaría a que se aclaren las cosas en sede judicial para entrar sobre el tema si es pertinente.

Los dirigentes y representantes de los diferentes equipos españoles siguen dando su opinión sobre el tema y, ahora, ha sido turno para el Betis.

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis, en declaraciones a 'ElDesmarque' y al ser preguntado por una posible sanción al Barça por el 'Caso Negreira', ha apuntado que "las evidencias que hay sobre lo que ocurrió son bastante claras y graves".

Aun así, Catalán ha señalado que "la UEFA está con su proceso, veremos cómo acaba en cuanto a junio o julio, pero nosotros no podemos entrar en eso. Creemos que es algo grave y que hay que tenerlo en cuenta".

Además, el representante bético ha descartado que el Betis se persone como acusación particular. "No tiene nada que ver. Es un proceso de la UEFA, ya sabemos que lo están analizando y serán ellos quienes castiguen o no al Barcelona. Nosotros seguimos centrados en lo nuestro", ha explicado Catalán.