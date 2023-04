Enrique Cerezo: “No entiendo cómo se puede comprar a un árbitro”

El presidente del Atlético de Madrid se refirió al 'caso Negreira' en una entrevista "Hasta que no se demuestre lo que hay, todo serán suposiciones", ha explicado

El 'caso Negreira' sigue trayendo cola en el fútbol español. El último en referirse a dicha polémica ha sido el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en una entrevista concedida a la revista 'Pozuelo IN', en la que ha repasado la actualidad del club colchonero en motivo del 120 aniversario de la entidad.

“Yo sé lo que tú puedas saber y hasta que no se demuestre, de verdad, lo que hay, todo serán suposiciones. Yo llevo 35 años en el fútbol y nunca he sentido, ni oído, ni he pensado que se pueda comprar un árbitro. Es muy difícil comprar un partido", ha reconocido el máximo mandatario del Atlético de Madrid.

En la citada entrevista, Enrique Cerezo también ha afirmado que "no entiendo cómo se puede comprar a un árbitro" y que "esto es la primera vez que lo oigo y puedo decir que nunca he vivido ninguna experiencia sospechosa, ni contra el Barcelona ni contra nadie”.

Al respecto del futuro del 'Cholo' Simeone en el banquillo del Cívitas Metropolitano, Cerezo ha comentado lo siguiente: “Siempre digo lo mismo, los ciclos se acaban cuando las personas quieren que se acaban. Llevamos 11 años con Simeone, le queda otro año más de contrato y si él quiere continuar creo que se lo merece. No va a haber ningún problema para que renueve”.