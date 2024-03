Un cambio en el Nápoles para asaltar Montjuïc

En apenas tres semanas, Francesco Calzona ha sido capaz de dar otro aire al Nápoles. Buen conocedor de la idiosincrasia del club partenopeo, el técnico calabrés ha entrado con buen pie. Para empezar, todavía no sabe lo que es perder (tres empates y dos victorias). Pero más que los resultados, el sello de Calzona se está notando más en el día a día y en las sensaciones que desprenden los jugadores y el equipo.

Los ingredientes son los mismos que tenía Walter Mazzarri y anteriormente Rudi García. En ese sentido, poco margen ha tenido el que fuera segundo entrenador de Sarri y Spalletti en el Diego Maradona. Sí que es cierto que se ‘topó’ con el regreso de la Copa África de su gran estrella, Victor Osimhen. El nigeriano, a priori, volvía tocado físicamente pero se ha ido poniendo a tono y vuelve a ser ese depredador del área determinante para el histórico ‘Scudetto’ del curso pasado. Son cinco goles en cinco partidos tras su vuelta del torneo. Incluyendo el 1-1 clave ante el Barça para dejar las esperanzas intactas para la vuelta de este martes en Montjuïc.

EL 4-3-3 INNEGOCIABLE

Calzona, con el 4-3-3 innegociable con el que Spalletti se proclamó campeón de Italia y por el que también apuesta De Laurentiis, volverá a plantarse con ese dibujo en la Ciudad Condal. Y con prácticamente las mismas piezas. Con solo una variación. En principio, el Nápoles saldrá a por ese billete para cuartos de Champions con Meret bajo palos, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Traoré, Politano, Osimhen y Kvaratskhelia.

Osimhen vuelve a estar muy fino en el Nápoles / AP

De esta forma, el único cambio sería el de Traoré, este centrocampista que llegó en el mercado invernal procedente del Bournemouth, por Cajuste. Cabe destacar que Zielinski fue titular el otro día ante el Torino, pero no puede jugar en Champions al no estar inscrito como ‘castigo’ por no querer renovar (se marchará al Inter a final de temporada). El sueco Jens Cajuste llega entre algodones tras perderse los últimos tres partidos (su último encuentro como titular fue, precisamente, ante el Barça). El otro jugador que llega tocado es Ngonge. Todos han viajado, pero parece complicado que salgan de inicio.

KVARA-OSIMHEN, ON FIRE

El tridente atacante seguirá siendo el formado por Kvara, Osimhen y Politano. Nueve goles en los últimos cuatro partidos entre el georgiano y el nigeriano, la pareja más temible del Nápoles y ante la que deberá activar un plan Xavi Hernández. A ellos se encomiendan Calzona y los suyos. También a las incorporaciones por las alas de sus laterales Marco Rui y Di Lorenzo, de marcado carácter ofensivo.