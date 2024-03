El jugador del Nápoles que Xavi ficharía para el Barça

Xavi Hernández compareció este lunes en la rueda de prensa previa al partido contra el Nápoles de este martes (21:00 horas), correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, que se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El técnico blaugrana ha destacado que el conjunto italiano destaca, entre otras cosas, por sus individualidades.

"Del Nápoles me gustan los de arriba, tienen nivel top en Europa: Politano, Osimhen y Kvaratskhelia", expresó Xavi Hernández ante los medios de comunicación. Sin embargo, a la pregunta de un periodista italiano, pidiéndole que destacase a un solo futbolista, se ha centrado en el centrocampista Stanislav Lobotka.

"Te diría Lobotka, es jugador que me gusta a nivel de construcción, que no pierde balones. Me gustaría, de alguna manera, verlo en un equipo como el Barcelona. Tiene el nivel para jugar en un club como el Barça. Marca mucho la diferencia para su equipo, para el Nápoles", argumentó.

El eslovaco aterrizó en Nápoles en verano de 2020, procedente del Celta del Vigo, donde estuvo las dos anteriores temporadas, a cambio de 21 millones de euros. Desde entonces, ha sumado 152 encuentros, en los que ha anotado dos goles y ha repartido otras dos asistencias.

Este curso no se ha perdido ni un solo partido: pleno de 38 partidos, en los que ha estado un total de 3.201 minutos vestido de corto. A sus 29 años, su contrato con el Nápoles vence el 30 de junio de 2027.