El chocante cambio de Araujo para la final ante el Nápoles

Tras ganar por la mínima al Mallorca en el último partido de LaLiga, el Barça ya centra toda su atención en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles.

Los de Xavi, que en Italia solo pudieron conseguir un empate (1-1) pese a dominar y tener ocasiones para llevarse la victoria, necesitarán un triunfo en Montjuïc para pasar a cuartos y estar en el sorteo del próximo viernes en Nyon.

En el once del técnico blaugrana, la gran duda es saber quién hará de Pedri y De Jong, ambos baja por sendas lesiones que les dejaron KO en la visita a San Mamés de hace una semana. El que sí que tiene seguro su puesto asegurado en la formación inicial es Ronald Araujo.

El tercer capitán culé fue baja ante el Mallorca por acumulación de tarjetas y llegará al duelo con más de una semana de descanso para ser el muro de contención de los de Xavi ante Osimhen y Kvaratskhelia. A su lado, y si no cambia nada, Pau Cubarsí es el que tiene más números para ser su acompañante en la zaga, con Kounde en el lateral derecho y Cancelo en la izquierda. Andreas Christensen seguirá manteniendo su nueva posición de pivote por delante de la defensa.

NUEVO LOOK, NUEVAS ENERGÍAS

Ante su más que probable regreso al once en un partido clave, el uruguayo no ha dejado indiferente a nadie con su aparición en la penúltima sesión antes de enfrentarse al Nápoles. Araujo, siempre habitual en estos cambios de look, ha sorprendido con un nuevo peinado teñido de plateado.

No por habitual ha sido menos sorprendente, y es que ahora hacia meses que el central lucía un look más tradicional con un corte de pelo sencillo. Veremos si su nueva imagen va acompañado, como se suele decir, de un cambio para mejor y el Barça consigue el pase a cuartos.

En la sesión también se ha podido ver a un Raphinha completamente recuperado del golpe que le obligó a abandonar el terreno de juego ante el Mallorca el pasado viernes, así como a Marcos Alonso, que si no cambia nada podrá recibir el alta médica mañana para entrar en la lista. Ferran, por su parte, ha seguido trabajando al margen del grupo.