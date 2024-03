Laporta renovaría a Araujo "de por vida"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que, si de él dependiera, renovaría a Ronald Araujo "de por vida". Laporta ha realizado estas declaraciones en la presentación del documental "Orígens | Araujo".

En las últimas semanas el futuro del central uruguayo del FC Barcelona se vincula a equipos del potencial del Bayern Múnich, que estaría dispuesto a abonar una suculenta suma por el defensa charrúa. Laporta, para acabar con los rumores, cuando se le ha cuestionado por Araujo, ha dicho: "Por mí renovaría de por vida".

Laporta ha llegado al Espai Texas, en la calle Bailèn 205, junto a la vicepresidenta del Área Institucional del FC Barcelona, Elena Fort, y al vicepresidente primero, miembro del Área Deportiva, Rafael Yuste. También ha asistido Enric Masip, miembro de la Comisión Deportiva del Barça.

Arropado por sus compañeros

Araujo también ha contado con el apoyo de varios integrantes de la plantilla azulgrana, entre ellos Joao Félix, Raphinha, Joao Cancelo y Gavi. Tampoco se han perdido el documental, que podrá verse en la nueva plataforma 'Barça One', el entrenador Xavi Hernández, el Director del Área de Fútbol Deco y el exjugador y exentrenador del primer equipo Sergi Barjuan.

Araujo firmó su última renovación por el FC Barcelona el 29 de abril de 2022, comprometiéndose hasta el 30 de junio de 2026 y con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

"Una experiencia muy bonita"

Araujo, tras el visionado del documental, aseguró que "fue algo muy lindo, una experiencia muy bonita poder ver a mi familia, encontrar un poco de mis orígenes, poder abrir mi casa, realmente no lo hago para nadie, poder ver mi tierra, poder ver lo que éramos de chiquitos... Creo que va a ser un documental muy lindo porque deja muchos mensajes. Muestro lo que soy yo y lo que era cuando era más chiquito".

Agregó que "lo que más me ha sorprendido es ver hablar a mis padres porque hablan muy poco... Tampoco los dejo hablar mucho con la prensa, la verdad. Pero era la primera vez que estaban las cámaras y verlos hablar me hizo mucha gracia, me reí muchísimo".

El central uruguayo aseguró que "mis orígenes significan muchísimo para mí. Es mi casa, mi tierra, mis amigos... Fueron muy familiares. A mí esto del fútbol me pasó muy rápido. A los 16-17 empecé a jugar en un equipo casi profesional y hasta esa edad estaba en mi casa con mis padres y con mi familia, por eso mi casa es lo que más anhelo y lo que más quiero".