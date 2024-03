Con esto no llega para el Nápoles

FC Barcelona - Almería: La ocasión de Gündogan

"Jugando así, el martes el Nápoles nos manda para casa”. Esa era la afirmación más repetida al descanso en el Estadi Olímpic de Montjuïc tras los primeros 45 minutos ante el Mallorca. Ganas al Mallorca, por la mínima y con merecimiento, sÍ, pero sin mucho fútbol y volviendo a dejar más dudas que certezas.

El martes, todos, empezando por el entrenador, tienen que dar un paso al frente y ofrecer su mejor versión ante un mejorado Nápoles para evitar ese pesimismo en torno al nivel que puede alcanzar el equipo y las opciones de eliminar a los italianos. Porque el Nápoles es bastante más rival que el Mallorca, dicho con todo respeto. Porque la tensión y los nervios serán también mayores a la par que la motivación, es cierto. Porque entonces no habrá margen de error y cualquier fallo puede dejar al equipo fuera de la Champions. Casi todos los jugadores pueden ofrecer una mejor versión de la que están ofreciendo, dar otro paso adelante.

Quiero ser optimista, porque se necesita ser positivo para generar el mejor ambiente posible en torno al equipo ante el desafío que afronta. El martes hay que ponerse las pilas, hay que sacar el orgullo para llegar donde no llegue el fútbol. Que Yamal y Cubarsí no les tengan que decir a los veteranos lo que significa defender y sudar la camiseta y el escudo del Barça. Que la afición también les recuerde el orgullo y el sentimiento barcelonista cuando parece que van a desfallecer o a no cumplir con el reto. Hacer que el Olímpico, por momentos parezca el Camp Nou y tenga ese hechizo que minimiza a los rivales y lleva en volandas a su equipo. Que regrese el poder de intimidación del Barcelona como local. Que sientan la presión y el latido acelerado de la afición culé y el grito de una sola garganta. Solo así tendremos garantías de que el Barcelona eliminará al Nápoles y dará esa alegría a la afición que tanto tiempo lleva esperando esta temporada y que tanto merece.

El martes no habrá margen de error y cualquier fallo dejará al equipo sin Champions

Regresarán Lewandowski y Araujo al once titular lo cual será mayor garantía. El uruguayo es raza y el polaco, en su mejor versión, intimidación. Y estará Cubarsí, cada día más grande, cuyo techo y progresión parecen difíciles de calibrar y casi ruborizan imaginarlos.

Además, siempre nos quedará Lamine Yamal, cada vez más espectacular y decisivo, cada vez más crack, más diferente y diferencial. Cada día con más gestos del gran genio Messi, con atisbos de lo que puede llegar a ser. Son clavos ardiendo a los que agarrase, por los que tenerles fe, por los que confiar y volver a ilusionarse, un partido más. Una Champions League más.

¡Ah! Y por si en algún momento os entra alguna duda, alguna flaqueza, no lo olvidéis nunca, sois el Barça.