Kvaratskhelia coge impulso y amenaza al Barça

Hace unos meses Khvicha Kvaratskhelia sufrió el clásico bajón tras convertirse en una de las sensaciones del fútbol europeo la temporada pasada. 14 goles y 14 asistencias, pero sobre todo jugadas memorables y una estética que recordaba a extremos históricos. Verlo regateando a rivales con las medias bajadas y el cuerpo encorvado era trasladarse a los años de Figo.

Su explosión vino acompañado por el runrún de las ofertas. Después de todo parecía que el Nápoles podía quedárselo pequeño, sobre todo en Europa. Pero el georgiano prefirió quedarse y poco a poco ha ido recuperando su mejor nivel, sobre todo en las últimas semanas tras el cambio en el banquillo del conjunto italiano en la víspera de la ida ante el Barça.

Kvaratskhelia volverá a medirse al Barça, esta vez en el Lluís Compamys, el martes, en un encuentro decisivo tras el empate en Nápoles (1-1). Pero lo hará en un momento de forma muy distinto. Tras ser protagonista en los últimos encuentros del Nápoles. En los últimos tres partidos de la Serie A, ha marcado cuatro goles (2 ante el Sassuolo; 1 ante la Juventus y 1 ante el Torino) y ha dado una asistencia (Sassuolo).

Números que han contribuido a mejorar sus cifras globales: en 36 encuentros disputados esta temporada, acumula 10 goles y seis asistencias en 2.841 minutos. La llegada de Francesco Calzone parece haber revitalizado al futbolista.

Goles marca de la casa

Ante la Juventus fue de los mejores y ante el Torino volvió a marcar con un gran remate de primeras. En la celebración ante el conjunto turinés hizo el gesto de señañar el campo, reivindicando que juega en el Nápoles, una imagen rotunda en un momento donde se vuelve a hablar de su futuro. El futbolista ha estado incluso relacionado con el Barça, pero su valoración de alrededor de 80 millones lo convierten en un fichaje pprohibitivo

El extremo no parece estar por la labor de irse, pero su agente Mamuka Jugeli sigue dejando abierto su futuro. "Estamos hablando con el Nápoles, veremos qué pasa. Se irá si otro club presenta una oferta que la dirección no puede rechazar. No puedo hablar de una cantidad concreta, son valoraciones de De Laurentiis".