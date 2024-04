OFICIAL: ¡Thiago Silva dejará el Chelsea a final de temporada!

Thiago Silva ha abierto su corazón y enviado un mensaje a la afición 'blue': esta será su última temporada en el Chelsea. Así pues, tras cuatro años en Londres, el brasileño pondrá punto final a su etapa en el club al final de la presente campaña.

"Chelsea significa mucho para mí. Vine aquí con la intención de quedarme solo un año y terminaron siendo cuatro años. No sólo para mí sino también para mi familia", explica el central.

Aterrizó en agosto de 2020 procedente del PSG, mediante un traspaso gratuito. Y hasta la fecha, ha disputado 151 partidos oficiales con la camiseta 'blue', habiendo levantado tres títulos: una Champions, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

UNA VERDADERA HISTORIA DE AMOR

Y en en estos cuatro años, tanto él como su familia se han integrado a la perfección en la disciplina 'blue'. "Mis hijos juegan en el Chelsea, por lo que es un gran orgullo ser parte de la familia del Chelsea, literalmente porque mis hijos están aquí".

Thiago Silva celebra su gol con la camiseta del Chelsea / @ChelseaFC

"Creo que en todo lo que hice aquí durante los cuatro años, siempre lo di todo. Pero, lamentablemente, todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Eso no significa que este sea un final definitivo. Espero dejar la puerta abierta para que en un futuro próximo pueda volver, aunque sea en otro rol aquí. Pero… es un amor indescriptible. Sólo puedo decir gracias".

'Ya es difícil decir adiós en las circunstancias más normales, pero cuando hay amor mutuo, es aún más difícil. Pero un 'blue', siempre será 'blue'.

"HA SIDO UN SUEÑO"

"La forma en que llegué al club, con el apoyo del club, me hizo llegar al club como un líder, aunque no me sentía como tal al haber llegado como el chico nuevo. Siempre es difícil integrarse, pero poco a poco me convertí en parte del grupo y (Frank) Lampard desempeñó un papel importante en ello. Le estoy muy agradecido por ello", recuerda.

Thiago Silva, en el duelo de Carabao Cup / @tsilva3

Eso sí, sabe que volverá. No sabe cuándo, pero lo hará. "Ha sido un sueño. Ni en mis mejores sueños imaginé que podría conseguir cosas tan grandes y ganar uno de los mejores títulos profesionales, la Champions. Las despedidas son para los que se van y no vuelven. Yo pienso volver algún día..."