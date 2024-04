Esta es la razón por la que tu perro se acuesta a lado de la puerta de tu casa

Los perros eligen sus lugares de descanso de diversas maneras, y va a atender a razones de instintos y necesidades. Muchas veces les compramos camas y materiales para que su descanso sea más cómodo, pero prefieren acostarse sobre cualquier alfombra.

De hecho, uno de los sitios en los que es más común verlos descansar es cerca de la puerta principal. Y es que esta conducta puede tener diversas interpretaciones, pero, ¿qué dicen los expertos sobre ella?

Una de las posibles explicaciones a esta conducta es que el can está tratando de proteger a su familia y a su territorio. Esta es la explicación más probable a la conducta de dormir en la puerta principal y de si ladra a personas desconocidas cuando se acercan. Para hacer que nuestro perro no se sienta en un estado de alarma y siempre de guardia, lo mejor que podemos hacer es entrenarle mediante refuerzo positivo.

El portal Love My Dogz plantea otra posibilidad a esta conducta y es que puede ser que el perro se coloque junto a la puerta cuando su dueño está ausente porque lo está esperando. Esta explicación es más probable si lo hace cuando una persona en particular no está en casa.

Hay que poner atención a este tipo de conductas porque podría ser un indicio de que está experimentando ansiedad por separación. Este tipo de ansiedad, se manifiesta a través de otros síntomas como temblores, ladridos excesivos o comportamientos destructivos.

Si una mascota no ha liberado suficiente energía durante el día o ha estado confinada por largos períodos, es probable que esa sea la razón por la que está acostado afuera de la puerta. Esto es especialmente común en razas que requieren bastante ejercicio diario.

Otro posible motivo es que este es un espacio profundamente cómodo para el can. Si bien las camas para perros pueden ser espacios rellenos con las almohadas más cómodas, algunos canes pueden utilizar el suelo para refrescarse en medio del calor.