La impactante campaña que muestra "todo lo que el fútbol masculino debe aprender del femenino"

La plataforma Héroes de Hoy ha presentado su nueva campaña, “Learn from women´s football”. Un proyecto que pone el foco en uno de los dilemas más apremiantes del panorama deportivo actual y que ha sufrido un repunte vertiginoso en el fútbol europeo en los últimos años: la violencia que rodea al fútbol, concretamente en el ámbito masculino.

Según las últimas estadísticas recogidas por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, se registraron 1.667 casos de incidentes violentos en encuentros futbolísticos masculinos, tan solo en una temporada. Entre ellos, se encuentran algunos como: promover altercados, pancartas violentas, agresiones verbales o físicas, actos racistas, etc. Una alarmante cifra que aumentó más de un 27% con respecto al año anterior, y que sobrepasa de manera superlativa los casos que se dan en el fútbol femenino, cuya incidencia es tan baja que no se manejan datos.

En un gesto de responsabilidad social y alineado con los valores deportivos, la plataforma centra este año su atención en mandar un mensaje claro sobre lo que el fútbol masculino debe aprender del femenino, destacando las historias de héroes que perseveran incansablemente por una sociedad más equitativa para todos.

En los últimos años hemos sido testigos de un preocupante incremento de la violencia en los terrenos de juego del fútbol masculino, ya sea en el ámbito profesional o en las categorías inferiores. Esta violencia se manifiesta en forma de conductas racistas, ataques verbales e incluso agresiones físicas, las cuales ocurren cada vez con mayor frecuencia. Y los enfrentamientos no se limitan al transcurso del partido, sino que también se producen antes y después del encuentro, involucrando a personas más allá de los aficionados. De los incidentes violentos registrados, el 47,82% tienen como protagonistas a personas federadas, tales como jugadores, directivos, entrenadores o árbitros.

“Learn from women´s football” retrata de manera impactante la violencia que a menudo empaña estos encuentros: peleas, agresiones, vandalismo, faltas de respeto... En la campaña la protagonista avanza imperturbable a través de unos disturbios entre dos colectivos ultras. Sucesos que no se tienen en cuenta cuando se pone como referente el fútbol masculino, dejando de lado el buen ejemplo que da su homologo el femenino. A este pensamiento, en un final por todo lo alto, el film responde con una declaración tajante: “aprendamos de ellas”.

La campaña también ha llevado a cabo una serie de acciones cuyo objetivo es concienciar a la sociedad sobre la necesidad de acabar con estos incidentes. Llevar a aficionados de futbol femenino a los estadios masculinos, a modo de referente, o invadir las conversaciones de RRSS sobre fútbol masculino con mensajes positivos de mujeres, han sido algunas de las iniciativas para intentar “contagiar” al espíritu del hincha del futbol masculino de tolerancia, deportividad y positivismo.

"El deporte debería ser un vehículo de unión y valores, no de violencia. Con 'Learn from women´s football', queremos señalar no solo este problema, sino también ofrecer esperanza y reflejar lo que el fútbol masculino puede aprender del femenino", afirma Alejandro Lavezzolo, portavoz de Héroes de Hoy. Por otro lado, Daniel Rodríguez, director creativo ejecutivo, apunta: "Nuestra intención con esta campaña es mostrar la cruda realidad, desafiar a la audiencia a reflexionar y, al mismo tiempo, inspirar un cambio para transformar la cultura deportiva”.