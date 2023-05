Busquets: “Me dicen que haga un ‘Mateu Alemany’, pero no lo haré”

“Soy una persona de palabra. Me he sentido arropado desde que comuniqué mi decisión” “¿El futuro? No lo sé. Tengo tres o cuatro opciones que estoy valorando y en dos o tres semanas espero tener destino”

Sergio Busquets ha concedido este lunes una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio y ha confirmado que, tras anunciar que dejará el FC Barcelona, no hay vuelta atrás pese a que compañeros, amigos y aficionados le han pedido que reconsidere su decisión.

“Me decían que hiciera un ‘Mateu Alemany’, pero no… Soy una persona de palabra. Me he sentido arropado desde que lo comuniqué e, incluso el presidente, me dijo que decidiera yo, que me lo merecía y me lo había ganado”, ha comentado Busquets desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El hasta ahora capitán del Barça (solo le quedan algunos entrenamientos porque no estará en Vigo ni en el amistoso en Japón) ha asegurado también que se va ahora porque “quería irme jugando, siendo importante, levantando títulos. Y el momento era el perfecto. Además, los dos últimos años había sido muy duros. No pasaron de la mejor manera, la verdad. Además, tenía ganas de una aventura familiar”.

El futuro

Sobre su futuro, Busquets no ha querido adelantar nada porque todavía no lo tiene atado: “No lo sé. Tengo tres o cuatro opciones que estoy valorando y en dos o tres semanas espero tener destino y organizarme”.

Busquets, que ha jugado 722 partidos oficiales con la camiseta del FC Barcelona, baraja ofertas de Estados Unidos, Arabia y otras latitudes, pero ha comentado que “no competiré contra el Barça. Jugaré fuera de Europa. No es necesario jugar contra el Barça. Además, no sé si podría luchar contra el Barça por un título importante”.