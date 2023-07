En Italia aseguran que el Barça ha ofrecido dos jugadores a la Juventus

Lenglet y Eric García son los dos nombres que el Barça habría puesto sobre la mesa de la 'Vecchia Signora', según apunta el periodista Rudy Galleti El conjunto turinés está en busca de un central y podría valorar a los jugadores azulgranas, aunque cuenta con una extensa lista de nombres

El Barça no cesa en su afán de aligerar la plantilla y son muchos los nombres a los que intenta colocar para conseguir de una vez por todas liberar masa salarial. Tras conseguir liberarse de Umtiti, ahora la directiva azulgrana trabaja en dar salida a Clement Lenglet, que está de vuelta tras su cesión en el Tottenham.

Todo apunta a que el francés terminará por repetir aventura, esta vez en forma de traspaso, en el conjunto londinense, aunque sin prisa alguna por completar la transferencia. Pese a que la operación está bien encaminada, el Barça sigue buscando alternativas para asegurar su salida y según explica Rudy Galleti, periodista de SportItalia, habría sido ofrecido a la Juventus en los últimos días.

Además, explica que Lenglet no habría sido el único futbolista del Barça ofrecido a la 'Vecchia Signora'. El conjunto turinés busca central en el mercado y la directiva azulgrana habría puesto el nombre de Eric García también sobre la mesa. El central catalán es otro de los nombres que parece más dispuesto a salir este verano y en principio todo apunta que será el Betis su nuevo destino.

