Eric Garcia apunta a la próxima salida del Barça

El central está meditando si aceptar una oferta de cesión del Betis Con su marcha, quedaría remodelada la línea defensiva a falta de un lateral diestro

Betis y Barça han mantenido grandes relaciones en los últimos años realizando algunas operaciones conjuntas como la del lateral Emerson. La llegada este verano de Ramón Planes como director deportivo de los verdiblancos ha estrechado mucho más los lazos y es probable que haya más de una negociación que fructifique en las próximas semanas o días. El Betis tiene ya muy avanzada la cesión de Nico para la próxima temporada, pendiente del OK del agente del jugador, Jorge Mendes, y podría acompañarle Eric Garcia, con el OK del Barça.

El central ya sabe que tendrá pocos minutos en el próximo proyecto blaugrana y está meditando seriamente la oferta de los andaluces. Ya ha habido conversaciones y debe dar una respuesta en cuestión de días.

Eric Garcia sabe que necesita un empujón a su carrera. Llegó al Barça con la carta de libertad rechazando una oferta de renovación del Manchester City y se convirtió en indiscutible con Koeman, algo que le valió ser titular en la selección española de Luis Enrique. Con Xavi ha ido perdiendo peso y lo lógico es que juegue mucho menos el próximo curso con la llegada de Íñigo Martínez y la subida de alguno de los centrales del filial. Y otro año más en el ostracismo sería demasiado complicado.

El Betis se ha encontrado la opción Eric Garcia casi de casualidad. Y Ramon Planes, que se lo trajo al Barça, no ha perdido la oportunidad, convencido de que será un jugador importantísimo para Pellegrini. La operación se está hablando a través de un préstamo con opción de compra y, en estos momentos, todo dependerá de la palabra del propio futbolista. Y es muy posible que dé el OK incluso antes de la gira de los blaugrana en los Estados Unidos. No hay nada firmado, ni mucho menos, pero parece que tiene buena pinta.

Si el Barça consigue dar salida a Eric podría solventar en muy pocos días el overbooking que tenía en posiciones defensivas. Umtiti fue rescindido, Lenglet está ya a un paso del Tottenham y Eric saldría en calidad de cedido. Un ahorro importantísimo y clave en la planificación, aunque también implicaría la llegada de un lateral derecho para completar la parecela defensiva.

La idea de Deco es contar con 4 centrales -Araujo, Koundé, Chistensen e Íñigo Martínez, dos laterales zurdos -Marcos Alonso y Balde- y un diestro especialista. A pesar de los contínuos rumores sobre Cancelo, el elegido es Iván Fresneda, del Valladolid. Por edad, por proyección y porque su ficha se ajustará al máximo para esquivar el límite salarial. A partir de ahí quedará cerrar el centro del campo y las posiciones ofensivas. Queda mucho tiempo.