El Barça podría dar permiso a Dembélé para no jugar el Gamper

Según fuentes del club azulgrana, se valora la posibilidad de dar permiso a un futbolista para que no acuda esta noche al trofeo Joan Gamper Ousmane Dembélé evitaría así un plebiscito de la afición mientras se termina de cerrar su traspaso al PSG

Ousmane Dembélé podría no estar en el Trofeu Joan Gamper de esta noche ante el Tottenham. Según ha podido saber SPORT de fuentes del Barça, el club valora la posibilidad de dar permiso a un futbolista para que no acuda al partido y todo apunta a que ese jugador sería Ousmane Dembélé. El Barça no dará a conocer la lista de convocados para el partido, pero a priori no estará el francés.

Barça, PSG y el propio jugador están terminando de cerrar el acuerdo definitivo para el pase del galo al club parisino y el conjunto azulgrana preferiría que el Gamper no se centrara en su figura. Dembélé, que está claramente en la rampa de salida y su futuro podría ser definitivo en las próximas horas, evitaría de esta forma el plebiscito de la afición azulgrana.

El galo podría no entrar en la convocatoria final para el duelo, pero se ha mostrado profesional hasta el último momento. Viajó para cerrar su fichaje por el PSG y, tras no llegarse a un entente, regresó a Barcelona y se puso a las órdenes de Xavi aún sabiendo que su futuro no pasaba por el FC Barcelona.

Con o sin Dembélé, el conjunto azulgrana jugará esta noche ante el Tottenham el que será su último partido de la pretemporada. El domingo, a partir de las 21:30 horas y ante el Getafe, el cuadro de Xavi Hernández dará inicio a la temporada 23-24 con el primer partido liguero.