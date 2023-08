Dembélé: bloqueo absoluto

Barça, futbolista y PSG no se mueven de sus posiciones en una operación que puede ir para largo Mateu Alemany lidera la estrategia del club, que tiene hasta el 21 de agosto para enviar el tránsfer

Dembélé aterizó ayer en el aeropuerto de El Prat tres días después de viajar a París para acabar de sellar su vinculación con el PSG por las próximas cinco temporadas. El futbolista ha seguido, punto por punto, todos los pasos previstos en el contrato firmado con el Barça el pasado verano. En el mismo texto se detallaba que Ousmane debía, una vez llegado a un pacto con el club que le quisiera firmar, notificarlo de forma oficial al club blaugrana. Este movimiento ocurrió el mismo jueves por la tarde.

A partir de ahí, tocaba que PSG y Barça se pusieran de acuerdo en las formalidades que todo traspaso necesita para considerarse oficial. En lo que no ha existido nunca dudas es en la cantidad que debe abonar el club parisino para hacerse con Dembélé: 50 millones de euros. Desde París aseguran que están más que preparados para ejecutar el pago, pero, para ello, antes necesitan el tránsfer del jugador, algo que desde las oficinas del Barça aún no han enviado a la capital francesa, por lo que, en este momento, el fichaje de Ousmane por el PSG está absolutamente bloqueado y todo está pendiente de las intenciones culés.

Dembélé, el pasado jueves marchándose a París | sport

Es el director del Área de Fútbol, Mateu Alemany, quien está al mando en el Barça. Es él quien decide todos los movimientos que afectan a la postura blaugrana respecto al traspaso del futbolista francés. Su relación con el jugador quedó muy maltrecha durante las negociaciones para su renovación la temporada pasada y, pese a que la tensión fue disminuyendo, volvió a aparecer cuando se ha tratado su amplicación de contrato esta temporada. Desde el club se explica por las demandas inabarcables del agente del jugador, Moussa Sissoko.

Mateu Alemany, al frente de la operación

En ese sentido, Alemany fue quien tomó la decisión de, mientras no se asuman las exigencias que pide el Barça para enviar el tránsfer, no dar permiso a Dembélé de que se ausentara de los entrenamientos previstos de la primera plantilla en la Ciutat Esportiva. El cuerpo técnico, por su parte, preferiría que todo estuviera ya solucionado, que Ousmane no tuviera que ejercitarse con el resto de sus compañeros tras comunicar que la próxima temporada jugará en el PSG, pero desde los despachos están usando esta medida para presionar a jugador y agente. Incluso al PSG, que, de mantenerse este bloqueo, podría verse obligado a mediar para desencallar el tema.

En todo caso, el jugador está cumpliendo a rajatabla con todo lo que está pidiendo el Barça, que tiene hasta el 21 de agosto para enviar la documentación necesaria al PSG para que pueda cerrarse el traspaso.

Dembélé, ejercitándose con el resto de sus compañeros | FCB

El club blaugrana no está conforme con el reparto de los 50 millones de euros al cincuenta por ciento con el futbolista, por lo que apurará al máximo sus opciones para forzar a las dos partes restantes a encontrar una solución con la que evitar que el problema se enquiste, algo que no beneficia absolutamente a nadie. Ni al PSG, en el que Luis Enrique espera poder contar ya con Dembélé, ni tampoco al jugador, que preferiría poder entrenarse ya con su nuevo equipo. Tampoco a Xavi, que ya ha pasado página con el internacional francés.

Pero el Barça entiende que, pese a que este bloqueo no es bueno para nadie, está obligado a mantenerse fuerte y, salvo que algo se mueva en las próximas horas, mantendrá su posición. Así las cosas, no queda más remedio que esperar a la resolución de lo que se ha convertido en un pulso enorme entre tres partes que no quieren dar su brazo a torcer. Casi como una carrera de resistencia que, eso sí, solo tiene un final escrito e inamovible:Dembélé, antes o después, se convertirá en futbolista del PSG. Otra cosa es como se resuelva el reparto de los 50 millones de euros.