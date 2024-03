El Atlético, atento a Lewandowski

Robert Lewandowski es una de las principales figuras del FC Barcelona. El delantero ha recuperado su mejor versión y fue clave para que el club catalán pasara a cuartos de final de la Champions League.

Pese a que el polaco ha reiterado su voluntad de quedarse, la situación económica es complicada y podría obligar al Barça a desprenderse de él por una buena oferta, aunque por el momento no se contempla esta opción ya que Robert todavía tiene dos años más de contrato y se le fichó para liderar el nuevo proyecto.

Según ha explicado Rubén Uría en su canal de Twitch, sin embargo, el Atlético de Madrid podría estar interesado en hacerse con Lewandowski. El Barça estaría 'ansioso' para deshacerse del polaco según la misma fuente.

Los colchoneros, que ahora mismo están fuera de los puestos de Champions, siguen en busca de un '9' referencia. La clasificación ante el Inter de Milán fue una explosión de alegría en el Metropolitano, pero la contundente derrota por 0-3 ante el Barça de Xavi vuelve a bajar los ánimos.

Simeone cuenta en nómina con Álvaro Morata y Memphis Depay para la posición de delantero centro. El madrileño está teniendo un buen año, pero el neerlandés tuvo una grave lesión y sigue lejos de su mejor nivel. La incorporación de un 'nueve' con instinto goleador 'top' acercaría a los colchoneros a volver a pelear la Liga y llegar lejos en Champions.

Lewandowski, que está en el mejor momento de la temporada, ha sido claro sobre sus intenciones. "Me quedo en Barcelona", concluyó rotundamente en una entrevista a un medio polaco recientemente, y no solo en lo deportivo. "Me siento muy bien en la ciudad, mi familia también, estamos muy contentos y felices", insistió a SPORT hace algo más de un mes.

Un movimiento que resultaría familiar

En caso de que Robert Lewandowski acabara fichando por el Atlético de Madrid, sería el tercer delantero de talla mundial que pasa del club culé al equipo de Simeone en este siglo. Y no han sido malos movimientos para el Atleti.

El primero en hacerlo fue David Villa, que tras su grave lesión en el Mundial de Clubes de 2011 perdió protagonismo en el Barça y puso rumbo al club madrileño en verano de 2013. El asturiano consiguió en su única temporada en el club la primera Liga del Atlético en el siglo XXI, marcando 13 goles.

El caso más recordado es el último: Luis Suárez. Después de 6 temporadas al máximo nivel en el Barça, el uruguayo se marchó gratis al conjunto de Simeone, donde fue clave para lograr el segundo título de Liga de la etapa del argentino.