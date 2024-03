El Barça acaba con el fortín del Metropolitano

No perdía el Atlético en su estadio en la Liga desde que le había ganado el Barça la pasada temporada. La racha le duró hasta este domingo. Su verdugo, de nuevo el Barça. Muy buen partido de los de Xavi y goleada con tantos de Joao Félix, Lewandowski y Fermín para colocarse segundos en la tabla y seguir creyendo en el milagro por mucho que el Real Madrid esté a ocho puntos.

El esfuerzo realizado por ambos equipos entre semana en la Champions provocaron que tanto Xavi como Simeone retocaran algo las formaciones que tan bien habían rendido en Europa. Hermoso, Griezmann o Koke no estaban en el once del Atlético. Lamine, Cancelo y Christensen estaban ausentes en el del Barça. La baja del portugués, que ni viajó Madrid, fue por motivos personales. La del danés, se produjo en el mismo calentamiento, apareciendo Fermín en el once junto a otros jóvenes como Cubarsí y Héctor Fort.

Quien también fue titular fue Joao Félix. Xavi sabía que si el delantero podía rendir al máximo en algún partido era en este. Propiedad del Atlético de Madrid, juega como cedido en el Barça sabiendo que no puede volver al Metropolitano. Ni Simeone ni los aficionados lo quieren. Quedó claro antes y durante el partido. Antes del encuentro, fue vejada la placa que tiene Joao Félix a la entrada del estadio 'colchonero'. Salibazos, basura y una camiseta del Atlético con su nombre quemada fueron algunas de las dedicatorias de los aficionados al portugués. Ya dentro del estadio, una monumental pitada cuando su nombre se escuchó por megafonía y más pitos cada vez que tocaba el balón.

Atlético de Madrid - FC Barcelona | El gol de Joao Félix

Lo tocó poco en la primera mitad, pero en una de sus pocas intervenciones acertó con la portería de Oblak. Ya en el partido de la primera vuelta había logrado el gol de la victoria azulgrana. En esta ocasión, adelantaba a los de Xavi a pocos minutos del descanso culminando una jugada iniciada por Gündogan y un buen pase de Lewandowski. Y lo hacía en una de las pocas llegadas del Barça. Solo Raphinha, en el minuto 35, había rematado mal de cabeza otro buen centro del polaco, mientras Fermín había enviado un disparo centrado a las manos de Oblak tras romper al espacio la presión rojiblanca.

Precisamente la presión encargada por Simeone a sus hombres había asfixiado durante muchos minutos al Barça, con muchas dificultades para salir desde atrás. Por falta de movimientos y por falta de precisión. Eso sí, la presión le había servido al Atlético de Madrid para robar balones, pero no para crear peligro. Solo Pablo Barrios tuvo una buena oportunidad para batir a Ter Stegen tras un error en el pase del portero alemán, pero su disparo se marchó desviado.

ATLÉTICO DE MADRID - FC BARCELONA / EFE

Buena segunda parte

La segunda mitad se inició ya sin Xavi en el banquillo. El técnico, que ya había tenido que ver el último partido de Liga desde la grada por sanción, fue expulsado por Sánchez Martínez poco antes del descanso por protestar dos de sus decisiones. Y no le faltaba razón a Xavi, pues el murciano había dejado de amonestar a un par de jugadores locales por acciones iguales por las que sí había enseñado tarjeta amarilla a Koundé.

También se inició con Simeone metiendo más pólvora. Se acababa el descanso para Griezmann y entraba Memphis, el héroe de la eliminatoria contra el Inter, por un desaparecido Morata. Buscaba el argentino la reacción de los suyos pero lo que llegó nada más empezar la segunda mitad fue el segundo gol del Barça, obra de Lewandowski con un remate ajustado al palo.

Atlético de Madrid - FC Barcelona | El gol de Lewandowski

Pintaban bien las cosas para el Barça, pero el Atlético, con el empuje del Metropolitano, no estaba dispuesto a rendirse. Ter Stegen, con una gran parada a disparo de Llorente, mantuvo la ventaja antes que desde el banquillo se refrescase el equipo con la entrada de Lamine coincidiendo con una durísima entrada de Savic sobre Joao Félix celebrada por todo el estadio. Poco después, los de Simeone hincaron la rodilla tras el tercer gol, de Fermín, que servía para sentenciar un resultado que permite mantener viva la ilusión en la Liga.