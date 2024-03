Memphis y su particular defensa a Promes: "También soy amigo de Dani Alves..."

Memphis Depay compareció ante la prensa en la previa de los partidos que tendrá la selección de los Países Bajos ante Escocia y Alemania. El delantero, que fue protagonista con el Atlético de Madrid en la clasificación a los cuartos de final de la Champions League, estuvo también en el foco de las noticias neerlandesas, aunque más por sus respuestas a los periodistas.

Al ariete colchonero le consultaron por su foto con Quincy Promes en Instagram tras conocerse los siete años y medio de condena que recibió el exfutbolista del Sevilla y de la 'Oranje', culpable de contrabando de cocaína y apuñalamiento a un familiar. "Esa publicación no fue para provocar y mostrar 'mira: estoy aquí con Quincy'. Somos futbolistas y publicamos mucho contenido. Al menos yo lo hago. Era sólo una foto de vacaciones, no le vi ningún daño".

La prensa insistió sobre la culpabilidad de Promes, pero Memphis se mantuvo firme. "No conozco al Quincy que describes. No vengo de una situación fácil. Tengo un hermano que estuvo encarcelado durante diez años. Quincy es una persona famosa, pero mi hermano no. No obstante, nunca recibo preguntas sobre mi hermano. También soy amigo de Dani Alves y Benjamin Mendy. Nunca antes había tenido preguntas sobre eso", sentenció.

KOEMAN, EN CONTRA

Ronald Koeman, entrenador de la selección, analizó el caso en conferencia. "Eso suscita aversión y crítica. Creo que deberías mantener eso alejado de ti tanto como puedas. Son amigos y es posible que lo haga, pero es un asunto delicado, por supuesto. No he hablado con él sobre eso, pero yo no haría lo mismo".