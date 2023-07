La Juve avanza con el Barça por un acuerdo final por Kessié

La fórmula final podría ser una cesión con opción de compra obligatoria El Barça exigiría que los objetivos para el traspaso fueran que la Juve entrase en Europa

El futuro de Frank Kessié en el Barça se está decidiendo durante los días de la gira por Estados Unidos. La Juventus está apretando para cerrar su incorporación y los dos clubs trabajan en una operación que deje prácticamente seguro un ingreso de, al menos, 15 millones de euros para el club blaugrana. Según la 'Stampa', la salida de Kessié podría realizarse a través de una cesión con opción de compra obligatoria pero no hay entente sobre los condicionantes que darían vía libre al traspaso a finales de temporada.

Según estas informaciones, la Juventus propone un préstamo en el que se haría cargo de la ficha del futbolista y una opción de compra que sería obligatoria en el caso de que el equipo italiano quedase primero o segundo en la cláisificación. El Barça considera que esa cláusula entraña demasiado riesgo y quiere que la obligatoriedad de compra pase por una clasificación de la Juventus en competición europea a finales de curso, algo que debería suceder sin problema alguno.

Las posiciones están acercándose y tanto Juve como Barça esperan que se pueda llegar a un acuerdo final en los próximos días, aunque en el Barça dejan abiertas otras posibilidades para el futuro de Kessié, ya que podría haber más de un club interesado en el futbolista. La Juve lo sabe y está apretando tanto al club blaugrana como al entorno del jugador para cerrar cuanto antes la operación. El entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri, quiere sí o sí a Kessié y hará todo lo posible para firmarle.

Mientras tanto, Kessié no tiene tanta premura. El centrocampista se ha mostrado dispuesto a escuchar ofertas y la de la Juve le puede atraer aunque no ha tomado decisión alguna. Kessié cree que puede tener minutos en el Barça y con un contrato por tres temporadas más, el jugador se siente cómodo en el club y en Barcelona. Xavi Hernández ha hablado con él para que tenga claro que podría no tener minutos, pero aún así, Kessié tiene muchas dudas de salir de un club que está en crecimiento y que tendrá posibilidades de competir por títulos importantes esta temporada.