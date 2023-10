La apuesta de Xavi ya da sus frutos

Excelente partido de Iñigo Martínez en su segundo partido como titular del curso El técnico fue clave para que el central vasco decidiese aceptar la oferta del Barça

Iñigo Martínez tuvo su primera aparición como titular con la camiseta del Barça ante el Mallorca. El central vasco no tuvo una buena actuación aquel día. Ante su exequipo, el Athletic, Xavi le dio este domingo una segunda oportunidad. Y el de Ondarroa demostró que su contratación es un gran acierto.

El vasco hizo un gran partido en defensa ante sus excompañeros, cumplió en el juego aéreo y estuvo rápido para ir al cruce, ganando duelos a dos jugadores rápidos como los hermanos Williams. Además, estuvo muy bien en la salida de balón, con desplazamientos en largo y en diagonal muy buenos, algo que Xavi siempre le pedirá debido al buen pie que tiene el jugador.

"Iñigo ha hecho un gran partido. Va a ser importante. Es un fichaje personal mío y tengo mucha fe en él. Tiene carácter y liderazgo", decía el técnico de Terrassa tras el partido. Así es. El central vasco es una apuesta personal del entrenador del Barça, que contó también con la complicidad del anterior director deportivo del Barça, Mateu Alemany, para lograr su contratación.

El fichaje

Xavi ya quiso contratar a Iñigo Martínez en el verano del 2021. Quería al vasco si no podía hacerse el fichaje de Jules Koundé. Acabó llegando el francés y el Athletic tampoco le puso facilidades a Iñigo Martínez, con un año más de contrato, para marcharse. El egarense tenía claro que no podía dejar pasar la oportunidad de poder hacerse con los servicios de un jugador que le encanta y que podía llegar gratis en el 2022. Por ello, a pesar del fichaje de Koundé, no dejó de hablar con Iñigo Martínez, convenciéndole para que no hiciese ningún movimiento y para que esperase al Barça.

Íñigo Martínez, con Abdón Prats en el Mallorca - Barça | Javi Ferrándiz

Así se fraguó la llegada de Iñigo Martínez, un futbolista que ganará protagonismo en el equipo con el paso de las semanas a pesar de la dura competencia que tiene en la posición de central con Araujo, Koundé y Christensen. El vasco sabe que Xavi es un enamorado de su juego. Le encanta por como defiende, por como saca el balón jugado desde atrás y también por su capacidad de liderazgo.

Xavi ha mantenido siempre su confianza en él. Sabía que no estaba al cien por cien tras haber tenido muchos problemas con las lesiones la pasada temporada, especialmente con una fascitis plantar que le obligó a pasar por el quirófano cuando ya se había comprometido con el Barça y que le impidió hacer la pretemporada. Una vez ha llegado a su mejor momento de forma, el de Terrassa no ha dudado en apostar por Iñigo. Su partido ante el Athletic le ha dado la razón a Xavi, que tiene claro que el central vasco tendrá muchos más minutos a lo largo del curso.