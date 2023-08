¿Qué pasa con Íñigo Martínez?

Sigue trabajando en solitario con los preparadores y su vuelta irá muy en función de sensaciones; descartado para el Getafe y difícil ya que vuelva antes de septiembre “Es una lesión sin pronóstico; es un tejido degenerado y es difícil de controlar”, explica el podólogo Alejandro Bayo sobre la fascitis plantar

Casi un mes ya desde que la primera plantilla del Barça echara a rodar y ni rastro de Iñigo Martínez en los entrenamientos. El central de Ondarroa, que ha aterrizado libre procedente del Athletic Club, sigue recuperándose de una de las lesiones más delicadas como es la fascitis plantar.

¿Por qué todavía no ha saltado al verde? El caso es que el futbolista, que fue intervenido a finales de la temporada pasada para ayudar a remitir el dolor, continúa trabajando de forma individual con los preparadores del conjunto azulgrana. Según hemos podido saber, el jugador está descartado para el arranque del curso oficial. Algo lógico y en cierto modo esperado, puesto que cuando empiece a entrar a hacer ejercicios con sus compañeros necesitará un par de semanas para coger ritmo competitivo.

Más allá de que cada paso que vaya dando tiene que ir acompañado de buenas sensaciones. “El tema de la fascia no es como una rotura. Ahí estás un mes o dos parado y luego vuelves. Noto mejora y ya hago algo en el campo solo. Llevo un año así pero voy mejorando”, dijo el propio Iñigo en su presentación.

PRONÓSTICO RESERVADO

En SPORT charlamos con el podólogo Alejandro Bayo, que ha trabajado con el Joventut y que forma parte del staff del Industrias Santa Coloma de fútbol sala. Ha tratado cientos de lesiones de fascia. Más bien se ha ‘peleado’: “Es verdad que no es lo mismo recuperarse de una fascitis con 20 que con 32 años. El tejido muscular está más desgastado. Pero claro, depende mucho del tema genético. Quien recupera bien, recupera bien. Obviamente, ese pie tiene muchos años de trabajo. El hecho de que lleve un año con ese dolor puede hacer que el tejido esté más irritado, en proceso de cicatrización...”.

Iñigo Martínez, durante una entrevista con el Barça | FCB

“No sabemos los tratamientos a los que ha sido sometido antes, si le han podido infiltrar corticoide y le ha degenerado el tejido y está muy irritado. La fascitis no tiene un pronóstico, no se sabe. No son ni tres meses, ni uno ni tres semanas, es muy complejo. No es como una rotura muscular en que cada semana cicatriza un centímetro”, asegura el doctor Bayo en la línea de lo que dijo durante su presentación el propio futbolista vasco.

En caso de que la próxima semana empezara a dar pasos adelante y a entrar con el grupo, ¿Cómo sería el proceso? “Hay que ir viendo cómo va aguantando esa fascia, sobre todo después de los partidos y entrenamientos, ver cómo recupera. Él puede empezar a entrenar ahora y resentirse en algún punto de esa reinserción al trabajo. O no. Depende de la sensación del jugador”.

IMPACIENCIA

En un club en el que todo se mira tanto con lupa como en el Barça, es hasta cierto punto normal que se haya empezado a generar un poco de ‘run run’ sobre la lesión del vasco. Pero nada más lejos de la realidad. El Barça era plenamente consciente cuando decidió ficharlo de que el futbolista venía sintiendo esas molestias desde tiempo atrás. De hecho, como hemos comentado anteriormente, el futbolista se sometió a una pequeña intervención (“duró cinco minutos”, dijo el zaguero en su presentación) antes de incorporarse a la disciplina azulgrana. Con el beneplácito de los galenos azulgranas.

Iñigo Martínez en el entrenamiento del Barça en Los Ángeles Memorial Coliseum | FCB

Ahora hay que tener mucha paciencia y, sobre todo, no precipitar nada. Por las tremendas peculiaridades de esta lesión. “Lo más importante es eso. Pronóstico reservado, el no saber seguro cuándo podrá estar recuperado, que la edad es un punto que no tiene que ser limitante. Todo depende de cómo vaya asumiendo el tratamiento el jugador...”.